Тульские школьники сражаются в шахматном турнире «Белая ладья»

Завершился муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений Тулы. Эти состязания не проводились много лет и снова были возрождены.

В турнире приняли участие 136 человек. На протяжении всего марта команды выявляли лучших в пяти районах Тулы. В Советском районе победителями стали школьники МБОУ ЦО № 27 (состав команды: Магомедов Адам, Серегин Игнат, Мугенов Вадим, Мкртчян Сюзанна), в Привокзальном районе — МБОУ ЦО № 6 (Ушаков Фёдор, Федоров Артём, Холин Владимир, Антонова Елена), в Пролетарском районе — МБОУ ЦО № 25 (Рязанов Дмитрий, Шалашников Александр, Алдошин Валентин, Иванцова Дарья), в Зареченском районе — МБОУ ЦО № 7 (Васильков Сергей, Саммаль Григорий, Герасимов Ренат, Шибаева Дарина), в Центральном — МБОУ ЦО № 11 (Михайлина Елена, Макаров Михаил, Гущин Александр, Михайлина Ольга).



Лучшие две команды каждого из районов получают право сыграть в следующем этапе соревнований «Белая ладья», который пройдет в апреле.

Победители регионального этапа получат путевку в финальный этап соревнований, которые пройдут с 1 по 11 июня в городе Сочи.