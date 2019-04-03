Турнир «Пряничный город» собрал в Первомайском 250 спортсменов

Фото Александра Каналина.

Спортивная акробатика считается одним из самых ярких, зрелищных и сложных видов спорта.

Встречаться на тульской земле и проводить соревнования по спортивной акробатике уже стало доброй традицией.

И опять же по традиции проведение турнира финансово и организационно поддержала компания «Щекиноазот».

Дмитрий Коженкин, председатель профсоюзного комитета компании «Щекиноазот»:

Дмитрий Коженкин Мы уделяем большое внимание социальной ответственности бизнеса, в том числе и поддержка спорта. Сейчас мы строим новый зал спортивных единоборств в Щекино, на ул. Ленина, 50. Зал будет двухэтажный, с рингом, тренажерным залом. В нем дети и подростки будут заниматься кикбоксингом. Принято решение о строительстве в Щекино ледового дворца со зрительской трибуной на 600 посадочных мест. Закладка символического камня запланирована на конец апреля 2019 года. Для нашего района и всего региона это грандиозное событие!

Валерия Ткачева, президент Федерации спортивной акробатики Тульской области, главный судья соревнований:

Валерия Ткачева Дом спорта «Юбилейный» не первый раз принимает спортсменов-акробатов. Несколько месяцев назад мы провели здесь Кубок России по спортивной акробатике. А мероприятие именно такого формата у нас проводится впервые, а еще у нас впервые используется собственный помост, который нам подарил комитет по спорту Тульской области. Мы теперь можем проводить в «Юбилейном» соревнования самого высокого уровня. На первенство приехали 250 человек из Москвы и Московской области, Тулы и Тульской области, Казани. Наша соревновательная деятельность достаточно молодая, это четвертые соревнования, которые мы проводим за год. Все соревнования очень красочные, на все турниры к нам приезжают наши коллеги из других регионов.

Самому маленькому участнику турнира всего четыре года, старшему -17 лет.

12-летний Вадим Слуцкий и 7-летняя Алиса Калита занимаются спортивной акробатикой в паре уже полтора года.

- До акробатики я семь лет занимался спортивной гимнастикой, — рассказывает Вадим. — И когда пришел сюда заниматься, меня сразу поставили в пару с Алисой. Мы уже выполнили второй взрослый разряд, у нас с Алисой очень много кубков и медалей разного достоинства.

А вот 14-летняя София Киселева и 9-летняя Дарья Белоконь тренируются вместе всего два месяца, это их первые соревнования!

- Я была подвижной и всегда, приходя из школы домой, становилась на голову, — смеется Дарья. — И мама решила отдать меня в спортивную акробатику. Мне здесь очень нравится!

Участники состоявшегося в Первомайском шоу, которое явно надолго запомнится зрителям, сюда еще вернутся: у спортивной акробатики в регионе — большие перспективы и планы.

Итоги соревнований:

Женские пары (третий юношеский разряд). 1 место. Чобано Софья и Иваницкая Виктория. 2 место. Тетеричева Кира и Филатова Анастасия. 3 место. Стрельбицкая Варвара и Дзерван Полина, Токарева Анастасия и Мурзинова Анастасия.

Смешанные пары. 1 место. Сысоев Владимир и Коченихина Милана; Мухаметханова Юлия и Кузнецов Даниил.

Женские группы (второй юношеский разряд). 1 место. Мироненко Милана, Татаринова Милада, Шумаева Дарья. 2 место. Шестакова Карина, Иванова Виктория, Авдеенко Мария.

Мужские пары. Сидоров Арсений и Субач Илья.

Женские пары. 1 место. Белоконь Дарья и Киселева София. 2 место. Демченкова Диана и Герасенко Дарья.

Женские пары (первый юношеский разряд). 1 место. Танкина Юлия и Цыганкова Валерия.

Женские пары (третий спортивный разряд). 1 место. Рожкова Валерия и Гонцова Ксения. 3 место. Елагина Анна и Фролова Амелия.

Мужские пары. Норов Сухроб и Норов Суйлаймон.

Смешанные пары (второй спортивный разряд). 1 место. Слуцкий Вадим и Калита Алиса.