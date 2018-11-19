Кубок России по спортивной акробатике собрал в Первомайском лучших атлетов страны

Фото Александра Каналина.

На престижный турнир, который прошел на тульской земле, во Дворце спорта «Юбилейный», приехали около 150 спортсменов из 17 регионов России.

Соревнования по спортивной акробатике такого уровня в нашем регионе проходят впервые... за последние 69 лет! В истории спортивной акробатики есть такой факт: первый кубок России по этому виду спорта прошел в 1949 году как раз на территории Тульской области. И вот спустя практически 70 лет проведение таких масштабных мероприятий в нашем регионе возобновилось.

В Тульской области спортивная акробатика только развивается и набирает обороты – Тульской федерации всего три года. Но тот факт, что именно ей доверили провести Кубок России, говорит о многом.

Спортивная акробатика – это зрелищный, красивый, захватывающий дух вид спорта. На торжественном открытии турнира заместитель генерального директора по социальным вопросам «Щекиноазота» Дмитрий Коженкин зачитал приветственный адрес от имени президента компании Бориса Сокола:

– Сегодня в Тульской области – значимое событие в сфере спорта, здесь собрались спортсмены из разных уголков нашей страны. Кубок России по спортивной акробатике – прекрасная возможность для талантливых детей и увлеченной молодежи продемонстрировать свой уровень подготовки, итог напряженных тренировок, проявить себя, по-новому оценить свой потенциал. Уверен: этот турнир запомнится участникам и новыми знакомствами, общением, радостью встреч, обмена опытом, мастер-классов именитых спортсменов.

Спортивная акробатика – зрелищна и эстетична, она предполагает значительные физические нагрузки, ежедневные упорные занятия, как и в любом другом спорте.

А как своего рода вид искусства – требует от спортсменов высокого уровня артистизма, развитого чувства ритма и прекрасного, постоянного чуткого взаимодействия с партнером. Сегодня развитие спорта, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, приверженности правильным устоям и вечным ценностям – одна из приоритетных задач на государственном уровне.

К этой работе подключились и представители российского бизнес-сообщества. Для компании «Щекиноазот» почетно и ответственно поддержать данное мероприятие, способствовать его проведению и организации.

Глава администрации МО Щекинский район Олег Федосов отметил, что соревнования по спортивной акробатике – это праздник спорта и красивых людей.

– Мы проводим соревнования высокого уровня, и я рад, что все вы нашли возможность приехать к нам в гости, – подчеркнул Олег Федосов. – Уверен, что ваш спортивный задор позволит нам развивать спорт на территории Щекинского района. Большое спасибо компании «Щекиноазот», нашим друзьям, которые делают очень много для развития города Щекино, Щекинского района, для развития спорта, поддержки талантливых ребят. Я надеюсь, что те дни, которые вы проведете здесь, с одной стороны, станут для вас спортивным праздником, возможностью показать свои умения, а с другой стороны – возможностью пообщаться со своими друзьями из разных городов, узнать что-то новое.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая:

– Ясная Поляна – родина Льва Николаевича Толстого. Он всегда говорил, что в здоровом теле – здоровый дух, и что жизнь есть движение. Толстой всегда занимался спортом, каждый день делал гимнастику и вел активный образ жизни. Ребята, сегодня вы потрясли мое воображение красотой ваших движений. Какие вы ловкие, какие у вас красивые костюмы! Поздравляю вас с праздником спорта на яснополянской земле!

Вице-президент Федерации спортивной акробатики России Анатолий Левченко поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию турнира:

– От имени президента Федерации Никиты Никитина поздравляю всех с началом Кубка России по спортивной акробатике. Благодарим за прекрасную организацию соревнований. Уверен, зрители получат эстетическое удовольствие от яркого праздника под названием спортивная акробатика!

Организацией и проведением турнира осталась довольна и Ирина Никитина, главный судья соревнований, вице-президент технического комитета Международной Федерации гимнастики, исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России:

– Все относятся к нам с открытой душой. Всё так мило, спокойно, решаемо, я очень рада, что наш исполком принял решение провести соревнования в Тульской области. Как говорится, мы доверились и не пожалели. Все службы работают великолепно, и Дом спорта «Юбилейный», и санаторий «Синтетик», где благодаря компании «Щекиноазот» живут и питаются спортсмены.

Я посмотрела выступления ребят – какие же они красивые! Душа радуется тому, что наша акробатика живет, с каждым днем прибавляет и что у нас такие замечательные дети.

Мы ждем, что спортивная акробатика, наконец, станет олимпийским видом спорта!

Церемония открытия стала особенной для 14-летнего Дмитрия Халатяна из Перми. Он получил удостоверение Мастера спорта РФ по спортивной акробатике.

– Я занимаюсь спортивной акробатикой уже восемь лет, и мне очень нравится. Здесь можно добиться отличной растяжки, накачаться, получить много знаний. У меня уже есть очень много медалей с различных соревнований, но самые ценные – серебряные медали, которые я завоевал на Первенствах России. Мечтаю съездить на чемпионат мира по спортивной акробатике и, конечно, выиграть его!

Федерация спортивной акробатики России вручила благодарности за помощь в проведении соревнований заместителю генерального директора по социальным вопросам компании «Щекиноазот» Дмитрию Коженкину и директору Дома спорта «Юбилейный» Сергею Серегину.

В поселок Первомайский Щекинского района съехались спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Великого Новгорода, Ярославля, Саратова, Уфы, Воронежа, Краснодара и других городов России. Кубок России по спортивной акробатике прошел на высоком уровне, стал ярким праздником для спортсменов, тренеров, болельщиков, подарил всем много положительных эмоций.

Акробаты соревновались в балансовом, темповом и комбинированном упражнениях. Судьи оценивали технику, артистизм и исполнение. Победители определились в пяти дисциплинах: женские, мужские и смешанные пары, женские тройки и мужские четверки.

Состязания стали отборочными для участия в этапах Кубка мира.

Чтобы разучить элементы акробатики и выступать на соревнованиях самого высокого уровня, начинать занятия лучше с раннего возраста, когда тело, гибкое и пластичное, особенно легко поддается растяжке, а психологических страхов и барьеров минимум.

О тульской спортивной акробатике, ее достижениях и перспективах мы поговорили с Валерией Ткачевой, президентом Федерации спортивной акробатике Тульской области.

– Валерия, как у нас обстоят дела со спортивной гимнастикой?

– Всё хорошо! Федерация существует уже третий год, и за это время мы преодолели очень многое. Сейчас мы взяли на себя ответственность провести Кубок России, нам это доверили, надеюсь, мы оправдали ожидания. Организация и подготовка к этим соревнованиям проходила несколько месяцев, так что все на высшем уровне. Мы привезли помост из Старого городка Московской области, где тренируются чемпионы мира. Организация соревнований такого уровня – сложный процесс.

– Как на турнире представлена Тульская область?

– Пока только как организатор. Наши детки еще совсем маленькие и принять участие в соревнованиях не могут в силу возраста. На турнире выступают спортсмены от 11 лет, нашим самым старшим акробатам – восемь. Также юные акробаты работают на соревнованиях в качестве волонтеров – девочки помогают судьям. Для них это большой опыт – посмотреть, к чему надо стремиться.

– Сколько детей занимается спортивной акробатикой в регионе и какие у них перспективы?

– Занимается около 200 детей в двух филиалах – в Туле и поселке Первомайский Щекинского района. Нас активно поддерживает компания «Щекиноазот», за что ей огромное спасибо. Благодаря ее поддержке мы смогли провести такое крупное мероприятие. Мы ездим в разные города на открытые первенства, кубки среди юношеских разрядов. В нашей команде есть звездочки, их несколько. Но имена я пока не буду называть. Вы сами о них услышите, когда мы выиграем!

Акробатки из Тулы Валерия Цыганкова, Аня Елагина, Вика Иваницкая и Ева Савина участвовать в соревнованиях пока не могут из-за очень юного возраста, так что на турнире они пока – волонтеры.

- Мы помогаем жюри, носим карточки с баллами за технику и артистизм. Спортивная акробатика – очень красивый вид спорта. Нравится делать прыжковую акробатику, растяжки, хореографию, интересно работать в парах и осваивать новые трюки. У нас уже есть медали различных соревнований. Побеждать всегда очень приятно, но мы испытываем волнение и радость, даже если занимаем не первое место.

Маша Цветкова, Венера Абдульмянова и Галина Пархоменко приехали на соревнования в Первомайский из Саратова:

- Это зрелищный, контактный спорт, здесь есть взаимодействие людей, командный дух, ты чувствуешь ответственность не только за себя, но и за своих подруг. А еще нам нравится общаться, дружить, делать разные пирамиды, учиться все время чему-то новому. Это очень классный вид спорта!

Данис Каметов и Мария Соловьева, Старый городок (Московская область), серебряные призеры Первенства мира, выиграли серебро Кубка России:

- Я в спорте с шести лет, Маша – с девяти лет. Этот вид спорта выбрали для нас родители, и сейчас мы им очень благодарны за этот выбор. Спортивная акробатика очень зрелищный вид спорта, она развивает ловкость, быстроту, прыгучесть. Мечтаем победить на чемпионате мира!

Сильнейшими в Кубке России по спортивной акробатике стали представители Краснодара, Набережных Челнов, Волгограда, Астрахани и Воронежа.

Женские пары: Елена Кабина и Ксения Сидельникова (Воронеж).



Мужские пары: Георгий Иголкин и Артур Жарихин (Волгоград).



Смешанные пары: Мадина Закарьяева и Кирилл Волынкин (Астрахань).



Женские тройки: Анастасия Айдукова, Дарина Крючкова и Алина Ибатуллина (Н.Челны).



Мужские четверки: Георгий Волков, Александр Кунгулли, Дмитрий Марфин и Эдуард Брагаренко (Краснодарский край).