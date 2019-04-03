Разъяснение Myslo: Как уберечь от мошенников свои деньги?

Фото Дмитрия Дзюбина.На фото тулячки Ангелина и Елизавета Дроздовы.

Раз в семь часов крадут миллион

Сценариев, которыми пользуются аферисты, бесконечное множество. Сводки ежедневно пестрят сообщениями о пострадавших от рук мошенников, списавших с банковской карты деньги жертвы. На минувшей неделе на базе Тульского отделения Банка России состоялся брифинг по кибербезопасности и нелегальным практикам.

Согласно статистике, каждые семь часов со счетов граждан РФ преступники крадут по миллиону рублей. При этом преступники могут находиться, где угодно, в том числе и в другой стране. О том, какие существуют виды мошенничеств, журналистам рассказал эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов:

Дмитрий Ибрагимов - Этот вопрос очень актуален, поскольку с каждым годом количество таких преступлений растет. Это миллиарды рублей, похищенные мошенниками. Точные цифры назвать сложно, так как люди не всегда обращаются в правоохранительные органы. Однако можно отметить, что сейчас основная тенденция — снижение суммы кражи при увеличении количества потерпевших.

Чтобы украсть деньги, преступникам нужно не так много: номер карты и код подтверждения и (или) CVV или CVC). Одно из самых распространенных ухищрений, к которым прибегают преступники, — правдоподобная история, поверив в которую, жертва добровольно называет эти секретные данные. Сценариев тут бесконечное множество.

Назовите код!

Например, звонок из «службы безопасности банка», которая якобы беспокоится о сохранности средств и просит уточнить номер карты, а затем подтвердить ее подлинность с помощью СМС и кода в нем. Нередко в лапы злоумышленников попадаются продавцы чего-либо, разместившие объявление в интернете. Фальшивые покупатели, которые договариваются о сделке, узнают номер карты для перевода денег, а вслед за ними звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и просит подтвердить зачисление средств на счет и опять же назвать код из СМС или код CVV или CVC.

Реже злоумышленники пользуются другими средствами: накладные клавиатуры, поддельные банкоматы, внедряют вирусы, которые считывают пароли, подменяют доменные имена сайтов банков, номера телефонов и прочее. В большинстве случаев от попадания в историю защитит только внимательность и осторожность.

Что делать, если деньги с карты списались? Как можно скорее позвоните в банк, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту.

Также оставьте заявление о несогласии с операцией: получив его, банк проведет служебное расследование и решит, возмещать ли ущерб.

- Банки не заинтересованы в порче делового имиджа, поэтому стараются сохранить средства клиентов. Банки могут на срок до двух суток приостановить транзакцию, если она имеет признаки мошеннической, — пояснил Дмитрий Ибрагимов.

- Например, если речь идет о сомнительном переводе денег с карты, ее заблокируют на срок до двух рабочих дней.

За это время банк должен связаться с держателем карты. И если он подтвердит, что перевод был по его инициативе, то карту разблокируют тут же. В ином случае карту разблокируют, но спустя два дня.

Подозрение может вызвать, например, счет, на который совершается перевод, или устройство, с которого выполняется операция, уже ранее замеченые в преступных схемах. Или геопозиция перевода или объем переводимых средств не характерен для клиента. К критериям подозрительности транзакции относятся, например, перевод больших сумм на несколько разных счетов или одновременное снятие наличных с одной карты в разных регионах. После выявления служба безопасности банка должна связаться с клиентом и уточнить, совершал ли он это действие или нет. Но:

выяснять номер карты, пароль, код CVV или CVC и другие данные сотрудникам банка в телефонном разговоре запрещено!

В целом же запрещать клиенту распоряжаться его средствами служба безопасности банка не может. Поэтому через двое суток даже самая подозрительная операция по счету будет произведена.

Если вы соблюдали меры безопасности и обратились не позже, чем через сутки после списания, можете рассчитывать на возмещение.

- Если карта была украдена, то банк поможет установить преступника. На всех банкоматах установлены камеры, с помощью которых можно выяснить личность того, кто совершил снятие средств без ведома владельца счета, — пояснил Дмитрий Ибрагимов. — Однако если вы сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из СМС, деньги сразу вернуть не получится. Также обратитесь в полицию, чтобы остановить мошенников.

О кредитах и вкладах

Человеческая жадность и желание заработать без особых усилий — еще одна благодатная почва для развития мошенничества. По статистике, раз в два дня в России выявляется новая финансовая пирамида. За 2018 год в России Центральный банк выявил 168 таких финансовых схем. Скорость, с которыми они плодятся, просто поражает: по некоторым данным, новая появляется каждый час. Незаконные финансовые схемы нужно отличать от законных. Насторожить должен прежде всего очень высокий процент дохода.

Что же касается законных кредитных организаций, то в Тульской области работают 80 микрофинансовых институтов (МФИ). Это пятое место в ЦФО. Больше половины, 46 — ломбарды, 19 — кредитно-потребительские кооперативы, 12 микрофинансовые организации и 2 сельскохозяйственные потребительские кооперативы. По итогам третьего квартала 2018 года туляки взяли через ломбарды в долг 1,5 млрд рублей, а в МФО 179 млн рублей.

Эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Анастасия Андрющенко.

Анастасия Андрющенко - То есть потребность в кредитовании у населения есть. И микрофинансовые организации служат для повышения доступности кредитных продуктов.

Работает этот механизм просто: как правило небольшие финансовые организации предъявляют меньше требований к заемщику, а значит, делают получение кредитов более доступным, несмотря на более высокую процентную ставку. Их продуктами часто пользуются начинающие предприниматели, у которых нет еще прочной базы и им не одобряют займ крупные банки. С развитием же этого рынка все чаще появляются действительно выгодные для потребителя продукты. Но чтобы сделка стала не только выгодной, но и безопасной, важно соблюдать правила.

Независимо от вида финансовой организации, она должна иметь лицензию.

Заходя в офис ломбарда, кредитного кооператива или МФО, ознакомьтесь с документами, размещенными на стойке информации. Проверьте на сайте ЦБ РФ в разделе «Микрофинансирование», есть ли указанная лицензия в базе данных регулятора.

Если в информации ничего не смутило, значит можете проходить дальше и пообщаться с менеджером организации. Подробно расспросите об условии кредитования, если специалист отвечает на любой вопрос, не увиливая от ответа, возможно, нет никакого подвоха.

Попросите копию кредитного договора, чтобы дома детально изучить в спокойной обстановке, а возможно и проконсультироваться с юристом. По закону, условия составленного договора не должны меняться в течение пяти дней, отведенных на ознакомление. То есть в этот срок вы можете подписать его и принести кредитору.

Микрофинансистов ограничат

Кстати, в рамках борьбы с «черными кредиторами», 28 января 2019 года вступили в силу поправки в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Нововведения будут проходить поэтапно. Поправки устанавливают ограничение предельной задолженности гражданина по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка, не могут превышать долг более чем в 2,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей должно быть прекращено. Например: если человек взял заем на 10 тыс. рублей, он отдаст не более 35 тыс. (10 тыс. — «тело» долга, 25 тыс. — проценты, неустойка и иные платежи).

Что же касается коллекторов, то перепродажа долгов оказалась под запретом. Переуступить право требования долга возможно только профессиональным кредиторам, взыскателям и физическим лицам, которых должник сам указал в договоре.