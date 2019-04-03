На матче 1/2 Кубка России «Урал» – «Арсенал» используют видеоповторы
Игра состоится сегодня в 17.00 в Екатеринбурге.
ФИФА и ИФАБ разрешили использовать систему ВАР в режиме live на первых матчах 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Сообщается, что это решение стало результатом кропотливой работы РФС и проектной группы по внедрению ВАР в России.
Александр Дюков, президент РФС:
Александр Дюков
- Мы признательны ИФАБ и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России ВАР в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей.
Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 3 апреля, в 17.00. Поединок рассудят: главный арбитр — Алексей Еськов (Москва), ассистенты — Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).