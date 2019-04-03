На матче 1/2 Кубка России «Урал» – «Арсенал» используют видеоповторы

- Мы признательны ИФАБ и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России ВАР в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей.