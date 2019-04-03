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На матче 1/2 Кубка России «Урал» – «Арсенал» используют видеоповторы

На матче 1/2 Кубка России «Урал» – «Арсенал» используют видеоповторы

Игра состоится сегодня в 17.00 в Екатеринбурге.

ФИФА и ИФАБ разрешили использовать систему ВАР в режиме live на первых матчах 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».

Сообщается, что это решение стало результатом кропотливой работы РФС и проектной группы по внедрению ВАР в России.

Александр Дюков, президент РФС:

Александр Дюков

Александр Дюков

- Мы признательны ИФАБ и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубка России ВАР в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 3 апреля, в 17.00. Поединок  рассудят: главный арбитр — Алексей Еськов (Москва), ассистенты — Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +2
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