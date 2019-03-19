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«Тулица» запускает конкурс «Поймай звезду!»
Фото из архива Myslo.

«Тулица» запускает конкурс «Поймай звезду!»

Сделай фотографию с волейболисткой команды и получи возможность выиграть призы.

Волейбольный клуб «Тулица» объявляет о старте конкурса «Поймай звезду!». Условия участия очень просты. Все, что вам нужно сделать – это встретить волейболисток (одну или несколько) на улицах города, сделать совместное фото и прислать снимок на электронную почту pr@tulitsa.com или prtulitsa@gmail.com.
 
Лучшие снимки будут опубликованы на интернет-ресурсах волейбольного клуба, а их авторы на ближайшем домашнем матче получат ценные призы и сувениры. 
 
Фотографии принимаются до 22 марта (включительно). С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:53 +2
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