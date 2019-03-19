«Тулица» запускает конкурс «Поймай звезду!»

Фото из архива Myslo.

Волейбольный клуб «Тулица» объявляет о старте конкурса «Поймай звезду!». Условия участия очень просты. Все, что вам нужно сделать – это встретить волейболисток (одну или несколько) на улицах города, сделать совместное фото и прислать снимок на электронную почту pr@tulitsa.com или prtulitsa@gmail.com.

Лучшие снимки будут опубликованы на интернет-ресурсах волейбольного клуба, а их авторы на ближайшем домашнем матче получат ценные призы и сувениры.