Кому окажут услуги Росреестра на дому?

Фото Росреестра.

На территории Тульской области для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп на безвозмездной основе реализована возможность выезда специалиста Кадастровой палаты по Тульской области в целях приема и выдачи документов на получение государственных услуг Росреестра.

За 2018 год Учреждением осуществлено 11 выездов к инвалидам 1 и 2 групп, за 2019 год — один выезд к инвалиду 1 группы.

На безвозмездной основе для ветеранов Великой Отечественной войны Учреждением оказывается: личный прием руководством и личный приём начальниками структурных подразделений Кадастровой палаты, выездное обслуживание.

С помощью выездного обслуживания можно подать и получить документы: для государственного кадастрового учета недвижимого имущества, для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, для предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Кадастровая палата по Тульской области обращает внимание льготной категории заявителей на следующее:

бесплатно услуга предоставляется для ветеранов и инвалидов ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке и только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица;

ветеранам и инвалидам ВОВ услуга предоставляется на территории всей Тульской области; инвалидам 1 и 2 групп — на территории города Тулы и Щекинского района Тульской области.

Для получения услуги необходимо подать заявку любым удобным способом: по телефону (4872) 77−33−17 (доб. 2313), электронной почте, почте, при личном обращении в офис Кадастровой палаты по Тульской области, по адресу: Тула, ул. Комсомольская, 45, а также через официальный сайт Учреждения и по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8−800−34−34.

Специалисты Кадастровой палаты по Тульской области рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время выезда.