Молодёжка «Арсенала» победила «Енисей»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч закончился со счётом 1:0. Победный гол туляки забили на последней минуте встречи.

На косогорском стадионе ДЮСШ «Арсенал» состоялся матч между молодежными составами тульского клуба и красноярского «Енисея».

«Арсенал»-мол.: Миронов, Осипов, Ильин (Максименко, 46), Крохин, Мельников (Левшук, 87), Фаррахов (Пацев, 78), Хлусевич (Куль, 63), Крикуненко, Сулаквелидзе (Быковский, 90+), Николаев, Иванов.

«Енисей»-мол.: Едапин, Сахаров, Воробьев, Ужгин, Марин (Захаров, 67), Ганус, Шалоников, Морев (Песиков, 56), Раздорских, Цогоев, Харитонов.

На протяжении почти всего матча командам не удавалось вырваться вперёд. Наконец, на 90-й минуте Денис Пацев на линии штрафной передал мяч Максименко. Артём чуть улучшил позицию и пробил в самый угол – 1:0.