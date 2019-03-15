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Молодёжка «Арсенала» победила «Енисей»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» победила «Енисей»

Матч закончился со счётом 1:0. Победный гол туляки забили на последней минуте встречи.

На косогорском стадионе ДЮСШ «Арсенал» состоялся матч между молодежными составами тульского клуба и красноярского «Енисея».

«Арсенал»-мол.: Миронов, Осипов, Ильин (Максименко, 46), Крохин, Мельников (Левшук, 87), Фаррахов (Пацев, 78), Хлусевич (Куль, 63), Крикуненко, Сулаквелидзе (Быковский, 90+), Николаев, Иванов.   

«Енисей»-мол.: Едапин, Сахаров, Воробьев, Ужгин, Марин (Захаров, 67), Ганус, Шалоников, Морев (Песиков, 56), Раздорских, Цогоев, Харитонов.

На протяжении почти всего матча командам не удавалось вырваться вперёд. Наконец, на 90-й минуте Денис Пацев на линии штрафной передал мяч Максименко. Артём чуть улучшил позицию и пробил в самый угол – 1:0.

Напомним, основные составы команд встретятся на тульском стадионе «Арсенал» в субботу, 16 марта, в 19.00.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
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