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Более 350 пожилых туляков нуждаются в долговременном уходе
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Более 350 пожилых туляков нуждаются в долговременном уходе

Тульскую область с рабочим визитом посетил глава минтруда Максим Топилин. Он провёл совещание по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми.

Вместе с губернатором Алексеем Дюминым он посетил ряд промышленных и социальных объектов, которые участвуют в программе по повышению производительности труда и эффективности занятости, а также в программе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках реализации нацпроектов.

В прошлом году при поддержке Алексея Дюмина Тульская область вошла в число шести пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода.

«Мы заботимся о тех, кто потерял своих близких, о пожилых людях. Это наш прямой долг. Поэтому Тульская область в инициативном порядке стала одной из первых пилотных территорий по реализации проекта», – отметил губернатор.

По словам Максима Топилина, национальный проект «Демография» затрагивает ряд вопросов поддержки рождения детей, семьи, а также внимательного отношения к проблемам старшего поколения. Он реализуется в рамках поручений президента Владимира Путина.

Главная цель – улучшить условия жизни граждан и к 2030 году увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет.

Проект предполагает объединение усилий медиков и соцработников, добровольцев и волонтеров, средств массовой информации и близкого окружения людей, нуждающихся в помощи. Наряду с уходом за пожилыми людьми и инвалидами в условиях стационара и на дому силами социальных служб, в регионе развивается технология семейного ухода. Для этого уже открыто девять пунктов проката технических средств реабилитации.

Реализация проекта началась в социальных и медицинских учреждениях Тулы, Щекинского и Богородицкого районов. В Туле создан Единый центр координации системы долговременного ухода. Туда поступило уже более 350 сигналов о людях, нуждающихся в социальном обслуживании.

В рамках визита Максим Топилин посетил несколько социальных учреждений Тулы. Его сопровождали заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов. 

В Тульском областном еврейском благотворительном центре «ХАСДЭЙ НЭШАМА» /«МИЛОСЕРДИЕ»/ Максим Топилин посетил группу для занятий, творческую мастерскую, а также учебный компьютерный класс дневного стационара для граждан старшего возраста и пообщался с подопечными. Их здесь порядка 1500 – это пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граждане. В центре работает более 50 социальных и образовательных программ, есть своя школа, детский сад и даже оздоровительный лагерь.  

В Комплексном центре социального обслуживания населения № 1 Министр осмотрел учебную квартиру для подростков и молодых инвалидов, где ребятам помогают освоить навыки самостоятельного проживания. Центр участвует в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода. Учебная квартира находится на первом этаже жилого дома, имеет отдельный вход и рассчитана на круглосуточное проживание трех человек и пребывание трех человек в дневное время.

Максим Топилин также побывал в детском саду в микрорайоне «Петровский». Здание построено по новым нормативам для детских дошкольных учреждений, имеет всю необходимую инфраструктуру. 

В настоящее время в детский сад зачислено 130 детей, из них 25 от 1 года до 3 лет. В детском саду разработаны дополнительные образовательные программы – юные туляки готовятся к школе, обучаются плаванию и боевым искусствам.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +1
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