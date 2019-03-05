новости
новости
Регистрация
Болельщиков приглашают поддержать «Арсенал» в Химках
Фото пресс-службы «Арсенала».

Болельщиков приглашают поддержать «Арсенал» в Химках

Записаться на выезд можно сегодня до 21.00.

«Арсенал» по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина организует бесплатный выезд болельщиков на ответный матч ¼ финала Кубка России «Арсенал» — «Оренбург».

Болельщикам предоставят комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе «Арена Химки» — по бесплатным билетам.

Записаться на выезд можно в магазине ПФК «Арсенал» на Центральном стадионе сегодня, 5 марта, с 9.00 до 21.00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 12.30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 13.00. Наличие клубной атрибутики желательно.

Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16−18 лет — в сопровождении совершеннолетнего.

Четвертьфинальный матч состоится 6 марта в 19.00.

Сюжет: Арсенал
«Арсенал» в Грозном: наш «Крепкий орешек»
Спорт
«Арсенал» в Грозном: наш «Крепкий орешек»
вчера, в 14:08, 23 2734 11
«Арсенал» организует для болельщиков бесплатный выезд в Химки
Спорт
«Арсенал» организует для болельщиков бесплатный выезд в Химки
вчера, в 13:05, 16 1214 6
Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится в Химках
Спорт
Кубковый матч «Арсенала» с «Оренбургом» состоится в Химках
3 марта, в 21:16, 19 2404 0
«Арсенал» обыграл ЦСКА со счетом 2:0
Спорт
«Арсенал» обыграл ЦСКА со счетом 2:0
2 марта, в 15:56, 182 11997 12
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:18 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выездвыезд на матчКубок РоссииАрсенал-Оренбург

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле построят онкологический центр
В Туле построят онкологический центр
Новые дома в Пролетарском районе Тулы! 8 преимуществ для жизни!
Новые дома в Пролетарском районе Тулы! 8 преимуществ для жизни!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.