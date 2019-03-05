Болельщиков приглашают поддержать «Арсенал» в Химках

Фото пресс-службы «Арсенала».

Записаться на выезд можно сегодня до 21.00.

«Арсенал» по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина организует бесплатный выезд болельщиков на ответный матч ¼ финала Кубка России «Арсенал» — «Оренбург».

Болельщикам предоставят комфортабельные автобусы из Тулы в Химки и обратно. Посещение матча на стадионе «Арена Химки» — по бесплатным билетам.

Записаться на выезд можно в магазине ПФК «Арсенал» на Центральном стадионе сегодня, 5 марта, с 9.00 до 21.00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 12.30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона. Отъезд в 13.00. Наличие клубной атрибутики желательно.

Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16−18 лет — в сопровождении совершеннолетнего.

Четвертьфинальный матч состоится 6 марта в 19.00.