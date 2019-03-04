«Арсенал» в Грозном: наш «Крепкий орешек»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Два наших проклятья

Насколько по-дурацки завершилась история с попыткой выдать желаемое поле Центрального стадиона «Арсенал» за действительное, настолько же идеальным оказался выбор стадиона, где «Арсенал» играл вместо Тулы матч с ЦСКА. Веселые столичные фанаты массовые выезды на Кавказ не устраивают, да и на Кавказе им не очень-то рады – московская хамоватая манера поддержки как-то не очень вписывается в местные культурные особенности. Опять же запал не тот – веселящие жидкости не пронести не только в потайных карманах, но и уже внутри себя. К примеру, тульские болельщики перед входом на «Ахмат-арену» расставались даже с зажигалками и сигаретами.

Так что команда изначально должна была ощущать поддержку стадиона. Уж в каких-нибудь Химках все бы точно выглядело по другому. К примеру, в Сочи, где «Енисей» играл сейчас перенесенный из своего города матч с «Ростовом», стадион поддерживал формальных гостей.

Зато чартер тульских болельщиков наглядно смог оценить, что Кавказ у нас иногда слишком демонизируют. Туляков встретили радушно, а на стадионе местные зрители активно болели за «Арсенал». Хотя, конечно, особого ажиотажа приезд команды из Тулы в городе не вызвал.

За бесплатный чартер, безусловно, отдельное спасибо клубу. Поддержка туляков была хорошо слышна и в телеэфире. Хотя в целом история с переносом до сих пор выглядит странно. Можно сетовать на то, что в Казани играли на поле сомнительного качества, а телекартинка этого тура из Уфы вообще навевала тоску и сон, хотя качество поля там соответствовало регламенту. Но какое дело до Уфы или Казани в Туле? Надо решать свои проблемы, а не кивать на других.

Если действительно были некие рекомендации Лиги о том, чтобы подогрев включить в конце января, а его задействовали только в феврале, то при чем здесь ЦСКА с его кознями? Трава – это капризная субстанция, ей «Упал – отжался» не прикажешь. Она растет так, как когда-то заложено природой.

Если ее пробудили позже положенного, то она быстрее к зимнему солнцу все равно не потянется.

Удивительно другое – когда возникла реальная угроза переноса, никаких планов «Б», похоже, оперативно не разрабатывалось.

Ну, может, была некая предварительная договоренность с Грозным. При этом место проведения кубковой игры еще за четыре дня до ее начала оставалось неизвестным. Как такое может быть с командой Премьер-лиги, у которой график зимних сборов расписывается чуть ли не за три месяца до их начала? И опять же 4:2 в выездной игре, безусловно, хорошо, но не настолько, чтобы на нейтральном поле чувствовать себя в полной безопасности. «Оренбург» – очень непростой соперник.

Можно предположить, что организация переноса со всеми сопутствующими чартерами и двумя арендами стадиона могла стоить команде сумму, сопоставимую со строительством скромного резервного стадиона с искусственным полем. Особенно с учетом, что это самое резервное поле декларировалось уже не раз, из чего можно сделать вывод, что бюджет на него заложен. Это часть той обещанной некоей инфраструктуры, начало реализации которой уже пора бы увидеть своими глазами.

А вообще это два наших проклятья – «Оренбург» и ЦСКА. Четыре года назад сыграли на "огороде" кубковый матч с «Оренбургом», еще и проиграв, и лишились после этого домашнего матча чемпионата с ЦСКА из-за некачественного поля. Сейчас не допустили матч с ЦСКА, после чего лишись кубковой игры с «Оренбургом». Тенденция, однако.

Оружейная столица

Что же касается матча с ЦСКА, то, конечно, удивили обе команды. Одна со знаком плюс, другая со знаком минус. Все центральные СМИ наперебой принялись обсуждать, что же случилось в этой игре с ЦСКА, если команда была не похожа сама на себя. «Арсенал» на этом фоне казался просто некой данностью, о которую разбились мечты соперника на Лигу чемпионов. Будто не было у «Арсенала» в этом сезоне матчей со «Спартаком», «Зенитом», где победы добывались примерно в том же убийственном стиле с быстрыми контратаками. Это не ЦСКА оказался так плох, а «Арсенал» был ему не по зубам, даже без активной поддержки полного стадиона.

Единственное, что в составе подправил Игорь Черевченко по сравнению с осенними матчами – выпустил с первых минут Эванса Кангву, у которого при Кононове столько доверия не имелось. Хотя в целом это, конечно, «Арсенал» еще с багажом прежнего тренера, который и ставил игру, основанную на быстрых рейдах фланговых игроков. Но при этом новый наставник вносил в нее свои коррективы, которые тоже по матчу с ЦСКА были видны. Ведь сейчас «Арсенал» – одна из самых пропускающих команд лиги – в среднем больше мяча за матч. Надо было что-то менять, и оба зимних новичка приглашались в линию обороны. И даже при видимом преимуществе ЦСКА, особенно в первом тайме, особых проблем у тульских ворот не возникало. К манере армейцев арсенальская оборона оказалась очень хорошо подготовлена.

Конечно, обратил на себя внимание уверенной игрой Михаил Левашов. Разве что можно припомнить ему эпизод в концовке, когда Михаил не добрался до мяча и врезался в Комбарова. Но мяч-то после этого эпизода в ворота не попал, а везение такая же подруга вратаря, как и штанги. У Акинфеева в этой игре везения-то как раз напрочь не было. Но Левашов был надежен после плотного удара Влашича в первом тайме из-за линии штрафной и здорово играл на выходах. Он был по-настоящему хозяином в своей штрафной и, думается, эта его уверенность партнерам по команде тоже передавалась.

Ну а героями матча безусловно стало трио Кангва – Джорджевич – Акинфеев. У Кангвы и Джорджевича по одной голевой передаче и по голу, у Акинфеева два мяча, пропущенных в одной игре между ног. А если уж совсем придираться к эпизодам, то перед каждым голом был еще один «домик» у защитника – после мощного выстрела Джорджевича, когда мяч потом прошил и Акинфеева, а во втором голе после опять же передачи между ног защитника того же Джорджевича на Кангву. Случай, в общем-то, достаточно уникальный. Даже не припомнить, когда Акинфеев еще в одной игре дважды пропускал такие голы. Это, вероятно, еще больше его завело. Уж очень капитан ЦСКА выглядел разгневанным, когда арбитр матча не показал Джорджевичу вторую желтую за откидку мяча. С другой стороны что обижаться – он и Акинфееву горчичник за разговор на повышенных тонах в адрес судьи не выписал. В общем, Тула и на футбольном поле показала, что хорошо умеет ковать качественное оружие.

Наш «Крепкий орешек»

Жаль, что нас лишили возможности стать непосредственными свидетелями такого яркого матча. Но праздника Тулу лишить не удалось. Скорее наоборот – все получилось как в настоящей русской сказке, где добро обязательно побеждает зло, а никакие козни Кощея Бессмертного не приносят успеха. Или, как говорил Данила Багров, сильнее тот, на чьей стороне правда.

Более того – все это в какой-то мере послужило даже рекламой клубу. О том, что наши все равно победили, говорили даже те, кто далек от футбола. И не просто говорили, а еще и искренне радовались. Может, лишившись сейчас аудитории заполненного стадиона, «Арсенал» приобрел дополнительное количество зрителей на стадионе в будущем. Зрители ведь любят истории в духе «Крепкого орешка», когда весь мир против Брюса Уиллиса, а он все равно всех победит.

Вопрос в том, как таким кредитом доверия воспользуется клуб. А то уже появились разговоры, что и к 16 марта, матчу с «Енисеем», тульское поле может быть не готово. В это не очень верится, но ведь и перед игрой с ЦСКА никто не верил, что ее уберут из Тулы.

комментарии тренеров

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА:

– Мы проиграли по делу. Такой ЦСКА, как сегодня, мне не нужен абсолютно. Так плохо играть нельзя.

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

– Победа заслуженная. Мы знали силу ЦСКА, и ребята выполнили ту установку, которую им дали на матч. Быстрый гол всегда помогает, поэтому ЦСКА пришлось раскрыться. Ребята – молодцы, сражались за клуб, за болельщиков. Отдельное спасибо тем, кто прилетел поддержать команду. А также организаторам и работникам «Ахмат-Арены».

статистика

«Арсенал» - ЦСКА - 2:0

2 марта. Грозный. «Ахмат Арена», 1850 зрителей. Судьи Евгений Турбин (Дмитров), Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь).

Голы: Джорджевич (48, 1:0), Кангва (88, 2:0).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Костадинов, Бакаев (Мирзов, 73), Кангва, Горбатенко, Джорджевич (Аджоев, 90+).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Эрнандес, 59), Бекао, Магнуссон, Фернандес, Бистрович (Бийол, 78), Обляков, Ахметов, Сигурдссон (Нисимура, 73), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Набабкин (32), Сигурдссон (44), Костадинов (52), Бакаев (54), Ахметов (55), Джорджевич (69), Мирзов (90+).

Удары (в створ): 9 (5, 1 - крестовина) – 8 (2). Угловые: 1 – 4. Голевые моменты: 4 – 2.