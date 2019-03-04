В Туле построят легкоатлетический манеж

Он будет располагаться на ул. Санаторной.

4 марта в правительстве региона состоялась прямая линия председателя комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева. В основном вопросы граждан касались работы действующих спортивных учреждений и строительства новых.

Дмитрий Яковлев напомнил, что в 2019 году готовится к открытию ледовая арена «Газпрома» на Восточном обходе. Ведется проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Арсеньевском и Ясногорском районах.

Летом запланировано проектирование легкоатлетического манежа, который будет строиться в Туле по улице Санаторной возле дома №5. Спортивный центр будет оснащен современным оборудованием.

– Планируем, что этот манеж даст нам возможность проводить даже чемпионаты и первенства России в Тульской области, — отметил Яковлев.

По словам председателя комитета, в этом году на футбольном поле спортивной школы «Арсенал» установят освещение. В Щекино начнется строительство футбольного поля «Спартак». Также запланирован капитальный ремонт ФОКа в городе Болохово.

По программе «Газпром — детям» в регионе построят 15 многофункциональных спортивных площадок. А в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» планируются установка 8 многофункциональных воркаут-площадок и капитальный ремонт стадиона им. Молодцова в Донском.