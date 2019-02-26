В Туле разыграли первенство области по шахматам среди детей
Победители представят наш регион на всероссийском первенстве в Костроме.
В тульском шахматном клубе завершилось первенство области по шахматам среди детей до 9 лет. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Тулы, Новомосковска, Узловой, Плавска и Донского.
Шахматисты играли с контролем времени 1 час +30 секунд до конца партии по 2 партии в день. Мальчики играли по швейцарской системе в 8 туров, девочки — по круговой системе.
В турнире среди мальчиков уверенную победу одержал Максим Никонов (тренер
У девочек сразу три участницы финишировали с одинаковым количеством очков (7 из 8 возможных), при этом все четыре дополнительных показателя у юных спортсменок были одинаковые. Судейской коллегией было принято решение провести дополнительный матч для определения победителей.
Победу в итоге одержала Александра Кавригина (тренер