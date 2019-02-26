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В Туле разыграли первенство области по шахматам среди детей

В Туле разыграли первенство области по шахматам среди детей

Победители представят наш регион на всероссийском первенстве в Костроме.

В тульском шахматном клубе завершилось первенство области по шахматам среди детей до 9 лет. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Тулы, Новомосковска, Узловой, Плавска и Донского.

Шахматисты играли с контролем времени 1 час +30 секунд до конца партии по 2 партии в день. Мальчики играли по швейцарской системе в 8 туров, девочки — по круговой системе.

В турнире среди мальчиков уверенную победу одержал Максим Никонов (тренер Тишин П. В.), второе место занял Давид Мугенов (тренер Манаенков В. Н.), третье — Александр Демихов (тренер Мыльников Н. А.).

У девочек сразу три участницы финишировали с одинаковым количеством очков (7 из 8 возможных), при этом все четыре дополнительных показателя у юных спортсменок были одинаковые. Судейской коллегией было принято решение провести дополнительный матч для определения победителей.

Победу в итоге одержала Александра Кавригина (тренер Мыльников Н. А.), серебряную медаль завоевала Анастасия Бондарева (тренер Манаенков В. Н.), бронзовую — Маргарита Середа (тренер Мыльников Н. А.).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:00 +5
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