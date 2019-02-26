В Туле разыграли первенство области по шахматам среди детей

В тульском шахматном клубе завершилось первенство области по шахматам среди детей до 9 лет. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Тулы, Новомосковска, Узловой, Плавска и Донского.

Шахматисты играли с контролем времени 1 час +30 секунд до конца партии по 2 партии в день. Мальчики играли по швейцарской системе в 8 туров, девочки — по круговой системе.



В турнире среди мальчиков уверенную победу одержал Максим Никонов (тренер Тишин П. В .), второе место занял Давид Мугенов (тренер Манаенков В. Н. ), третье — Александр Демихов (тренер Мыльников Н. А .).