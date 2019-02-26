В Зареченском районе Тулы изменят схему дорожного движения

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, с 22 марта на улице Малые Гончары, рядом с остановкой общественного транспорта запретят остановку и стоянку машин.

Ограничения будут введены для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда общественного транспорта. В ближайшее время там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Запрет вступит в силу 22 марта.