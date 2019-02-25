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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко: «Команда к сезону готова»
Фото Алексея Пирязева

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко: «Команда к сезону готова»

К матчу с ЦСКА тульский «Арсенал» готовится дома. Тренировки, правда, проходят не на Центральном стадионе, а на Косой Горе.

Искусственное поле здесь капитально отремонтировано, и никаких проблем с тренировками нет. Перед началом одного из занятий на вопросы Myslo ответил главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко.

– Игорь Геннадьевич, как оцените состояние команды перед стартом весенней части чемпионата?

– Команда к сезону готова. На сколько процентов не буду говорить, но физически в последних матчах выглядели хорошо. Как показала последняя игра, футболисты выдерживают все девяносто минут. Хотя, конечно, есть еще о чем подумать. Самое главное сделать правильные выводы.

– В связи с чем, кстати, была такая повышенная секретность на этой игре, что даже авторы голов неизвестны?

– Вам сказать, кто забил?

– Конечно.

– Я сам не помню. Что касается секретности, так обычно поступает большинство команд, даже в ФНЛ – закрывает последние игры.

– Из чего можно заключить, что это была конкретная подготовка к матчу с ЦСКА.

– Да, наигрывали определенные моменты.

– То, что первый соперник весенней части будет из числа российских грандов, имеет какое-то значение?

– А какая разница, играть придется со всеми. По своему опыту скажу, что первые три-четыре тура после старта все команды примерно равны.

– Как-то прокомментируете ситуацию с возможным переносом домашнего матча с ЦСКА на другой стадион?

– Конечно, нам бы не хотелось лишиться поддержки нашего двенадцатого игрока – тульских зрителей. Что касается поля, то, если вы видели матч Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом», там тоже был фактор поля. Но это не помешало «Арсеналу» выйти и сыграть матч.

– На ваш взгляд, зеленое, травяное, но не в лучшем состоянии поле 2 марта, то есть фактически еще зимой, действительно настолько более травмоопасно, чем поле со снегом в мороз?

– Не могу так сравнивать. Опять же был прецедент, когда «Зенит» играл с «Ростовом» и зенитовец Маммана получил очень серьезную травму. Конечно, травматизм на плохого качества поле увеличивается. Но раньше же все играли. И действительно в этом сезоне «Ахмат» играл с «Енисеем» при минус 14.

– Травмированных много в команде?

– Серьезная травма у Денисова, он только через месяц выйдет на поле. Остальные уже 27-28 февраля будут тренироваться в общей группе.

– Новички уже влились в команду?

– Да, вписались, чувствуют себя нормально.

– А что вас особенно сейчас радует в команде?

– Хороший коллектив. Все работали на сборах на сто процентов, с большим желанием. Так что возвращаемся в чемпионат с хорошим настроением.

Галерея
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 1
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 2
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 3
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 4
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 5
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 6
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 7
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 8
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 9
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 10
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 11
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 12
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 13
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 14
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 15
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 16
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 17
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 18
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 19
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 20
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 21
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 22
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 23
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 24
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 25
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 26
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 27
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 28
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 29
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 30
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 31
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 32
Тренировка "Арсенала" перед матчем с ЦСКА, Фото: 33
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Автор: Сергей Гусев, вчера, в 20:53 +1
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