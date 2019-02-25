Туляков приглашают отметить проводы зимы на Куликовом поле

Фото Романа Солопова

В музее купеческого быта в Епифани 9 марта, в 11.00, пройдёт интерактивная программа. Посетителей ждет знакомство с масленичными традициями. Также гости смастерят традиционную куклу Куликова поля, угостятся солениями, вареньями, блинами и горячим чаем. Затем состоится штурм снежной крепости и традиционное сжигание чучела Масленицы. Программа повторится в воскресенье, 10 марта, в 10.00.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7(48735)7-22-65 или e-mail: epifan@kulpole.ru

В музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом 9 марта с 10.00 до 14.00 состоится концертно-развлекательная программа – театрализованное представление, веселые конкурсы, спортивные состязания для всей семьи, лыжня для чемпионов, катание на санях, масленичные угощения и многое другое.

С 12.00 будут работать «Калашные ряды». Гости продегустируют похлебку, приготовленную по средневековому рецепту, а также ароматный сбитень и выпечку. С 15.00 до 16.00 – «Кулинарные посиделки». Участники узнают о традиционных русских блюдах, попробуют кашу из полбы, овсяный кисель, тыквенные лепешки, блины и бобышки.

Подробная информация по телефону: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.

В воскресенье, 10 марта, в музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино, с 12.00 до 15.00 запланирована праздничная программа для детей и взрослых. Здесь можно научиться печь блины на пеньках, покататься с горки на мешках, набитых соломой или прокатиться на лошади. В конце праздника пройдёт сожжение чучела Масленицы.

Подробности и справки по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.