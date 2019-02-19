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В ответной игре 14-го тура БК «Арсенал» переиграл БК «Эльбрус»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В ответной игре 14-го тура БК «Арсенал» переиграл БК «Эльбрус»: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 96:73.

18 февраля в Туле в СК «Новое поколение» состоялась ответная игра 14-го тура Суперлиги-2. БК «Арсенал» снова оказался сильнее БК «Эльбрус» из Черкесска. Встреча завершилась со счетом 96:73 (11:18, 29:19, 29:23, 27:13).

Большую часть первой половины «Эльбрус» лидировал в счете, оторвавшись на 10 очков. Но «короткая» скамейка запасных (соперник приехал в Тулу ввосьмером) и дисквалификация тренера не могли не сказаться на ходе матча. К середине второй четверти туляки сократили отставание, а затем и вышли вперед.

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Артём Попов, набравший 20 очков, а Дмитрий Рытенко оформил дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

Следующие матчи оружейники проведут в Туле 21 и 22 февраля в 19.00 и 17.00 соответственно. В гости к «Арсеналу» приедет ставропольское «Динамо».

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БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 38
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 39
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БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 45
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БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 47
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 48
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 49
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 50
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 51
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 52
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БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 54
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 55
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 56
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 57
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 59
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 61
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 62
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 69
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 70
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 72
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 73
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 74
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 75
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 76
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 77
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 78
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 79
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 80
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 81
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 82
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 83
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 84
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 85
БК "Арсенал" - БК "Эльбрус", Фото: 86
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:20 +2
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