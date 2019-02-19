В ответной игре 14-го тура БК «Арсенал» переиграл БК «Эльбрус»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

18 февраля в Туле в СК «Новое поколение» состоялась ответная игра 14-го тура Суперлиги-2. БК «Арсенал» снова оказался сильнее БК «Эльбрус» из Черкесска. Встреча завершилась со счетом 96:73 (11:18, 29:19, 29:23, 27:13).

Большую часть первой половины «Эльбрус» лидировал в счете, оторвавшись на 10 очков. Но «короткая» скамейка запасных (соперник приехал в Тулу ввосьмером) и дисквалификация тренера не могли не сказаться на ходе матча. К середине второй четверти туляки сократили отставание, а затем и вышли вперед.

Самым результативным в составе «Арсенала» стал Артём Попов, набравший 20 очков, а Дмитрий Рытенко оформил дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).



Следующие матчи оружейники проведут в Туле 21 и 22 февраля в 19.00 и 17.00 соответственно. В гости к «Арсеналу» приедет ставропольское «Динамо».