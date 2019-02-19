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В ефремовском ювелирном продавали бижутерию под видом золота
Фото: pl-lucente.com

В ефремовском ювелирном продавали бижутерию под видом золота

Одна из покупательниц заметила обман продавца и обратилась в полицию.

В Ефремове Тульской области полицейские выявили необычное мошенничество. Предполагается, что втайне от руководства работница ювелирного магазина продавала покупателям вместо золотых украшений изделия с позолотой.
 

– Таким образом корыстный умысел 30-летней женщины заключался в получении разницы от стоимости цепочек, а покупатели приобретали под видом золотого изделия более дешёвые позолоченные, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Одна из покупательниц заметила обман и обратилась в полицию. Вместе с руководителями магазина полицейские выявили противоправную схему работницы торговой точки.
 

Подозреваемая призналась в содеянном. Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» проводится процессуальная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:05 +6
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