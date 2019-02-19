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Тульские ЦО борются за победу в конкурсе «Шахматы в школе»

Тульские ЦО борются за победу в конкурсе «Шахматы в школе»

Победители конкурса получат компьютеры и денежные субсидии для своих учреждений.

В начале февраля завершился прием заявок на участие в конкурсе «Шахматы в школе» на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Тульской области в 2018-2019 учебном году.
 
В результате в нем примут участие 38 муниципальных образовательных центров, из которых восемь будут соревноваться в номинации «Лучшая сельская школа».
 
Все образовательные центры, которые участвуют в конкурсе, получат инвентарь от Фонда Геннадия и Елены Тимченко: комплекты шахмат, доски, шахматные часы, демонстрационные доски, книги и рабочие тетради для обучения, пособия для учителей.
 
В марте для учителей планируется организовать семинар по преподаванию шахмат. Также состоится торжественная церемония передачи инвентаря в школы.
 
Напомним, победитель и призеры конкурса получат компьютеры и денежные субсидии для своих учреждений. А команда лучшего образовательного центра отправится на итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школе», которое пройдет в пос. Дагомыс Краснодарского края в рамках юбилейного турнира «Белая Ладья – 2019» в начале июня.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 +4
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