Тульские ЦО борются за победу в конкурсе «Шахматы в школе»

Победители конкурса получат компьютеры и денежные субсидии для своих учреждений.

В начале февраля завершился прием заявок на участие в конкурсе «Шахматы в школе» на лучшую организацию преподавания шахмат в государственных и муниципальных образовательных организациях Тульской области в 2018-2019 учебном году.

В результате в нем примут участие 38 муниципальных образовательных центров, из которых восемь будут соревноваться в номинации «Лучшая сельская школа».

Все образовательные центры, которые участвуют в конкурсе, получат инвентарь от Фонда Геннадия и Елены Тимченко: комплекты шахмат, доски, шахматные часы, демонстрационные доски, книги и рабочие тетради для обучения, пособия для учителей.

В марте для учителей планируется организовать семинар по преподаванию шахмат. Также состоится торжественная церемония передачи инвентаря в школы.

Напомним, победитель и призеры конкурса получат компьютеры и денежные субсидии для своих учреждений. А команда лучшего образовательного центра отправится на итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школе», которое пройдет в пос. Дагомыс Краснодарского края в рамках юбилейного турнира «Белая Ладья – 2019» в начале июня.