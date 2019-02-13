«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сегодня, 13 февраля, «Арсенал» возвратится в Турцию на заключительный тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В рамках третьего этапа подготовки «Арсенал» проведет три спарринга. 15 февраля туляки сыграют с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ», 18 — с казахстанским «Кайратом», а завершится сбор поединком 21 февраля с еще одним представителем чемпионата Казахстана «Актобе».