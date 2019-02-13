новости
новости
Регистрация
«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор

Он продлится до 22 февраля.

Сегодня, 13 февраля, «Арсенал» возвратится в Турцию на заключительный тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В рамках третьего этапа подготовки «Арсенал» проведет три спарринга. 15 февраля туляки сыграют с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ», 18 — с казахстанским «Кайратом», а завершится сбор поединком 21 февраля с еще одним представителем чемпионата Казахстана «Актобе».

Сюжет: Арсенал
Футболист «Арсенала» перешел в «Тромсё»
Спорт
Футболист «Арсенала» перешел в «Тромсё»
11 февраля, в 17:29, 15 1034 2
Тульский «Арсенал» сыграл вничью со шведским «Кальмаром»
Спорт
Тульский «Арсенал» сыграл вничью со шведским «Кальмаром»
8 февраля, в 19:46, 28 2463 1
Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу»
Спорт
Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу»
4 февраля, в 19:53, 13 2285 2
Весеннюю часть Премьер-лиги «Арсенал» начнет матчем с ЦСКА
Спорт
Весеннюю часть Премьер-лиги «Арсенал» начнет матчем с ЦСКА
2 февраля, в 16:30, 10 2702 5
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:24 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналсборы Арсеналафутбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почта России приглашает туляков поделиться прочитанными книгами
Почта России приглашает туляков поделиться прочитанными книгами
Туляки: О том, что нужно менять в сфере образования Тульской области
Туляки: О том, что нужно менять в сфере образования Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.