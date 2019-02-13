Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» отправился в Турцию на заключительный сбор
Он продлится до 22 февраля.
Сегодня, 13 февраля, «Арсенал» возвратится в Турцию на заключительный тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В рамках третьего этапа подготовки «Арсенал» проведет три спарринга. 15 февраля туляки сыграют с белорусским клубом «Торпедо-БелАЗ», 18 — с казахстанским «Кайратом», а завершится сбор поединком 21 февраля с еще одним представителем чемпионата Казахстана «Актобе».
11 февраля, в 17:29, 15 1034 2
8 февраля, в 19:46, 28 2463 1
4 февраля, в 19:53, 13 2285 2
2 февраля, в 16:30, 10 2702 5
Другие статьи по темам
Место
Прочее