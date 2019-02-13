Почта России приглашает туляков поделиться прочитанными книгами

14 февраля Тульский филиал Почты России даст старт Международному дню дарения книг, а также запустит «книговорот» - процесс обмена книгами, более известный как буккроссинг. УФПС Тульской области приглашает жителей города принять участие в акции и поделиться прочитанными книгами.

14 февраля в клиентском зале Центрального отделения Тулы на проспекте Ленина, 33 будет работать так называемая полка дарения, где каждый желающий может оставить свои книги-подарки.

Помимо этого, горожане смогут принять участие в буккроссинге. Присоединиться к нему несложно: с собой необходимо принести интересную книгу, оставить её на той же полке, а взамен забрать любое приглянувшееся издание.

Здесь же можно почитать приглянувшееся произведение, таким образом, отделение почтовой связи на время станет своеобразным читальным залом.