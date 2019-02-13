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Почта России приглашает туляков поделиться прочитанными книгами

Почта России приглашает туляков поделиться прочитанными книгами

Отделение почтовой связи на время станет своеобразным читальным залом.

14 февраля Тульский филиал Почты России даст старт Международному дню дарения книг, а также запустит «книговорот» - процесс обмена книгами, более известный как буккроссинг. УФПС Тульской области приглашает жителей города принять участие в акции и поделиться прочитанными книгами.

14 февраля в клиентском зале Центрального отделения Тулы на проспекте Ленина, 33 будет работать так называемая полка дарения, где каждый желающий может оставить свои книги-подарки.

Помимо этого, горожане смогут принять участие в буккроссинге. Присоединиться к нему несложно: с собой необходимо принести интересную книгу, оставить её на той же полке, а взамен забрать любое приглянувшееся издание.

Здесь же можно почитать приглянувшееся произведение, таким образом, отделение почтовой связи на время станет своеобразным читальным залом.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:50 0
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