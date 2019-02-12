Туляки: О том, что нужно менять в сфере образования Тульской области

Тема обширная и заключает в себе не только школьное образование, но и профессиональное, а также обучение детей с ограниченными возможностями, чему участники уделили отдельное внимание.

Было высказано предложение ввести в школах и детских садах должность профильного педагога, который будет заниматься с детьми с ограниченными возможностями. Работа эта должна обязательно вестись с учетом индивидуальных особенностей и при необходимости в тесном взаимодействии с минздравом.

Елена Минаева – Когда ребенок болен, например сахарным диабетом, его достаточно проблематично устроить в детский сад. Воспитатели и учителя школ понимают степень своей ответственности. И понимают, что они не врачи и в определенной ситуации не смогут оказать требуемую медицинскую помощь, – подчеркнула руководитель Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна — Мы есть!» Елена Минаева.

Она добавила, что на сегодняшний день есть очень много ограничений для особенных детей при получении ими образования: недостаточное финансирование программ, позволяющих таким детям адаптироваться в коллективе, важность подготовки и сопровождения кадров для работы с этими детьми.

– Отсутствуют ставки этих специалистов в образовательных учреждениях, в связи с чем ребенок приходит, например, в группу детсада, а там у воспитателя еще 20-30 детей, – пояснила Елена Минаева. – Воспитатель не может много внимания уделить особому ребенку. Нужен помощник, который будет помогать в работе с ребенком-инвалидном. Затем этот же помощник мог бы работать с ребенком и в школе. И если бы у школы было достаточное денежное стимулирование, обучение этих детей было бы более спокойным. Сейчас, как только такой ребенок перешагивает порог учреждения, сразу возникают вопросы: кто будет ему уделять внимание, где он отдохнет, если устал? Как ему донести тему урока, если у него в семь лет дефицит речи? Как его в некоторых случаях просто усадить за парту? Зачастую на это уходят годы. Дошкольная подготовка таких детей в городе крайне редко ведется, в области наверняка совсем отсутствует. У этих детей может быть огромный потенциал, с ними нужно заниматься, создавать особые условия для их раскрытия.



Что касается профессионального обучения, то многие участники дискуссии согласились, что в ряде случаев практическая подготовка студентов оставляет желать лучшего. В связи с этим было предложено увеличить количество мест для прохождения практики и дипломного проектирования.

Также участники коснулись темы наставничества в педагогической сфере.

Ректор Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области Инна Якунина: Инна Якунина – В этом учебном году, с сентября 2018 года, мы апробируем в регионе элемент наставничества как для молодых педагогов, так и для тех, кто давно в профессии. Есть три категории наставников: наставник-учитель, ведущий и старший наставник. В марте будет стратегическая сессия, на которой все наставники обсудят реализацию проекта, с чем они столкнулись в этом направлении.

Те, кто давно в профессии, нуждаются в трансляции своего опыта. Педагог — это призвание, профессия требует вовлечения. Есть опытные педагоги, готовые делиться своим опытом с молодыми специалистами. Есть и те, кто по каким-то причинам потерял интерес к профессии. Им тоже помогут наставники.

Наставники — это элемент командообразования. Когда есть команда единомышленников, ты и сам ощущаешь подъем.

Для профессиональной ориентации школьников предложено было проводить больше экскурсий на предприятия Тульской области. Чтобы это было легче осуществить, предложено было выделить отдельные автобусы, которые по заявке школы могли бы отвезти детей на экскурсию.

Затронули участники также и проблему состояния зданий учебных учреждений.

– Чтобы устроить нормальную среду в образовательном учреждении, по-хорошему его нужно строить заново, по современным нормам и требованиям, – считает Инна Якунина. – Чтобы ученик в библиотеке, например, мог удобно сесть на красивый мягкий пуфик и читать книгу.

Все предложенные во время обсуждения пути решения проблем будут озвучены на итоговой сессии губернатору Тульской области Алексею Дюмину.