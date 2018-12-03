«Арсенал» опроверг слухи о переходе Бакаева в «Спартак»

Фото из архива Myslo.

Оружейники сообщили, что к ним по этому поводу представители московского клуба не обращались.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Зелимхана Бакаева во время зимнего трансферного окна в «Спартак».

– Вернется ли Бакаев в «Спартак» зимой? Нет, это неправда. Из «Спартака» к нам по этому поводу никто не обращался, — цитирует Балашова Sport24.ru.

Арендное соглашение 22-летнего хавбека рассчитано до конца текущего сезона. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что московский клуб сумел договориться о досрочном возвращении игрока зимой.