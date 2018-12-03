Фото из архива Myslo.
«Арсенал» опроверг слухи о переходе Бакаева в «Спартак»
Оружейники сообщили, что к ним по этому поводу представители московского клуба не обращались.
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Зелимхана Бакаева во время зимнего трансферного окна в «Спартак».
– Вернется ли Бакаев в «Спартак» зимой? Нет, это неправда. Из «Спартака» к нам по этому поводу никто не обращался, — цитирует Балашова Sport24.ru.
Арендное соглашение 22-летнего хавбека рассчитано до конца текущего сезона. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что московский клуб сумел договориться о досрочном возвращении игрока зимой.
сегодня, в 20:12, 16 3493 2
сегодня, в 14:53, 39 2457 4
сегодня, в 13:25, 42 2339 5
сегодня, в 08:23, 75 2453 4
Другие статьи по темам
Место