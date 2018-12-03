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В Тульской области 19-летний парень убил пенсионера
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 19-летний парень убил пенсионера

Убийцу задержали по горячим следам.

В Каменском районе полицейские задержали 19-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в совершении преступления по статье «Убийство».

1 декабря в одной из квартир дома № 51 с. Соклаково Каменского района было обнаружено тело 71-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранениями грудной клетки, а также ранениями в области головы.

Благодаря согласованным действиям СУ СК РФ и УМВД России по Тульской области была установлена личность и местонахождение подозреваемого в тяжком преступлении. Он был задержан и доставлен в следственный отдел. Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование продолжается, выясняются мотивы, толкнувшие молодого человека на преступление.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:52 −1
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Каменский районТульская область

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