В Тульской области 19-летний парень убил пенсионера

В Каменском районе полицейские задержали 19-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в совершении преступления по статье «Убийство».

1 декабря в одной из квартир дома № 51 с. Соклаково Каменского района было обнаружено тело 71-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранениями грудной клетки, а также ранениями в области головы.

Благодаря согласованным действиям СУ СК РФ и УМВД России по Тульской области была установлена личность и местонахождение подозреваемого в тяжком преступлении. Он был задержан и доставлен в следственный отдел. Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование продолжается, выясняются мотивы, толкнувшие молодого человека на преступление.