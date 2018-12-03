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В Туле пройдет танцевальный Кубок по буги-вуги
Фото предоставлены пресс-службой клуба свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т.

В Туле пройдет танцевальный Кубок по буги-вуги

На десять часов гости окунутся в фееричную атмосферу красочных тематических костюмов, невероятных танцевальных па и зажигательных ритмов буги-вуги.

Соревнования состоятся 8 декабря на сцене Городского концертного зала. Начало в 12.00.

За победу поборются более сотни талантливых танцоров из разных уголков нашей страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов. Танцоры представят номера спортивного и социального буги-вуги. В первом случае участники представят технику и драйв, а во втором — умение импровизировать с разными партнерами.

Танцоры получат награды в виде главных символов Тулы. Каждый участник получит тематический пряник в подарок, а финалистам достанется главный приз — кубки в виде самовара.

Дополнительная информация о турнире доступна в афише.

 

Соревнование организовано клубом свинговых танцев Ё.П.Р.С.Т. С каждым годом турнир собирает всё больше участников из разных городов России. В итоге это соревнование стало одним из самых представительных в сезоне. Участники и зрители отмечают хорошую организацию и прекрасную домашнюю атмосферу турнира.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:30 +1
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