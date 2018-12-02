Молодежка «Арсенала» победила «Зенит»

В заключительном домашнем матче года молодежный «Арсенал» нанес поражение «Зениту».

В первом тайме арсенальцы упустили несколько хороших возможностей распечатать ворота Рыбикова. Максименко и Хлусевич оказывались в центре внимания, но нашим ребятам не хватило самой малости, чтобы открыть счет. Над полем кружили белые мухи, а нули на табло как будто замерзли.

Вторая половина встречи – это тот же неуступчивый зимний футбол, в котором команда Вадима Гаранина была настойчивее и острее. 29 ноября главному тренеру тульских дублеров исполнилось 48 лет, и победа над сильным соперником (петербуржцы до визита в Тулу не проигрывали дюжину туров, поднявшись на третье место) стала бы лучшим подарком Вадиму Вячеславовичу. На исходе часа игры подключение на «стандарт» рослого защитника Крикуненко принесло эффект. Александр ударом с близкого расстояния открыл счет – 1:0.

«Зенит» легендарного Константина Зырянова не собирался уступать. На 70-й минуте защитник Плотников подключился к атаке, направив мяч в нижний угол ворот – 1:1.

Тут же Крикуненко мог оформить дубль, однако не попал в створ ворот после прострела Хлусевича.