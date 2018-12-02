новости
новости
Регистрация
На М-4 «Дон» столкнулись три фуры: погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-4 «Дон» столкнулись три фуры: погиб мужчина

Движение в южное направление полностью парализовано.

2 декабря в 16.25 на 247 км трассы М-4 «Дон» (платный участок) в Богородицком районе случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, фура, двигаясь в северном направлении, пробила металлическое ограждение, вылетела на встречку и врезалась в другое грузовое транспортное средство. В грузовики следом влетела еще одна фура.

Как сообщил корреспонденту Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, водитель первой фуры в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

По предварительным данным, причиной аварии стал сон за рулем. Дорожные условия в месте происшествия соответствуют требованиям движения транспортных средств.

ДТП полностью парализовало движение в южном направлении — в сторону Воронежа.

В МЧС по Тульской области отмечают, что альтернативный объезд возможен через Богородицк.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства, предпринимаются меры для восстановления движения.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:06 +5
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
столкнулись фурыпогиб водитель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на бесплатные консультации юристов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов
Туляков приглашают на бесплатные консультации юристов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов
Молодежка «Арсенала» победила «Зенит»
Молодежка «Арсенала» победила «Зенит»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.