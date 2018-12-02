На М-4 «Дон» столкнулись три фуры: погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

2 декабря в 16.25 на 247 км трассы М-4 «Дон» (платный участок) в Богородицком районе случилось серьезное ДТП. По предварительным данным, фура, двигаясь в северном направлении, пробила металлическое ограждение, вылетела на встречку и врезалась в другое грузовое транспортное средство. В грузовики следом влетела еще одна фура.

Как сообщил корреспонденту Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, водитель первой фуры в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

По предварительным данным, причиной аварии стал сон за рулем. Дорожные условия в месте происшествия соответствуют требованиям движения транспортных средств.

ДТП полностью парализовало движение в южном направлении — в сторону Воронежа.

В МЧС по Тульской области отмечают, что альтернативный объезд возможен через Богородицк.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства, предпринимаются меры для восстановления движения.