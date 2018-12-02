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Туляки побывали на историческом балу

Туляки побывали на историческом балу

Событие собрало 200 участников из разных уголков страны.

1 декабря в московском Музее Победы прошел традиционный исторический бал.  В Зале Полководцев Музея Победы собралось около 200 участников разных возрастов. 

Участники приехали на бал из разных регионов России – Рязанской, Московской, Тульской и других областей. Гости Музея Победы воссоздали бальные традиции XIX и начала XX века. Они станцевали полонез и падеграс, мазурку и вальс. 


Подобные исторические балы проходят в Музее Победы порядка 15 лет, и каждый раз на них собираются любители танцев от 10 до 80 лет. 

В этом году отмечается 300-летний юбилей бальной традиции в России.

 

сегодня, в 17:31 0
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