Туляки побывали на историческом балу

1 декабря в московском Музее Победы прошел традиционный исторический бал. В Зале Полководцев Музея Победы собралось около 200 участников разных возрастов.

Участники приехали на бал из разных регионов России – Рязанской, Московской, Тульской и других областей. Гости Музея Победы воссоздали бальные традиции XIX и начала XX века. Они станцевали полонез и падеграс, мазурку и вальс.



Подобные исторические балы проходят в Музее Победы порядка 15 лет, и каждый раз на них собираются любители танцев от 10 до 80 лет.

В этом году отмечается 300-летний юбилей бальной традиции в России.