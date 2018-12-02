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Матч «Арсенал» – «Зенит» рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов

Матч «Арсенал» – «Зенит» рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов

Встреча состоится на домашнем стадионе туляков 3 декабря в 19.30.

«Арсенал» и «Зенит» в матче 16 тура чемпионата России рассудит арбитр ФИФА Алексей Еськов из Москвы.

В последний раз 40-летний рефери обслуживал матч с участием оружейников 19 марта 2017 года. Кстати, тогда соперником «Арсенала» также был «Зенит», но встреча состоялась в Санкт-Петербурге (0:2).

Алексей Еськов судил еще пять матчей туляков: «Арсенал» - «Краснодар» (0:0), «Арсенал» - «Анжи» (1:0) в сезоне-2016/17, «Урал» - «Арсенал» (1:0), «Арсенал» - «Уфа» (0:1) и «Уфа» - «Арсенал» (0:1) в сезоне-2014/15.

В премьер-лиге уроженец Невинномысска Ростовской области дебютировал в октябре 2009 года. С тех пор он провел в элитном российском дивизионе 136 матчей, в которых показал 574 желтые карточки, 24 раза повторные предупреждения оборачивались удалением, в 14 случаях предъявлял прямую красную карточку и назначил 44 пенальти.

Помогать Алексею Еськову будут москвич Николай Еремин и Арам Петросян из Бронниц. Резервный арбитр Владимир Москалев (Воронеж). Инспектор встречи – Андрей Бутенко (Москва). Делегат РПЛ Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Матч «Арсенал» - «Зенит» состоится в понедельник, 3 декабря. Начало в 19:30.

сегодня, в 14:03 0
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