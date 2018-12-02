В Тульской области установлены тарифы на услуги мусорных регоператоров на 2019 год

Комитет по тарифам еще в октябре 2018 года опубликовал сообщение о формуле расчета платы за вывоз мусора для населения. В нем, в частности говорилось:

В настоящее время население оплачивает вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по тарифам, которые включают две основные составляющие:

сбор и транспортировку ТКО (тарифы не подлежат государственному регулированию);

захоронение ТКО (тарифы подлежат государственному регулированию).

Плата по сбору и вывозу ТКО входит в содержание и ремонт жилого помещения и зависит от занимаемой площади, а не от количества проживающих.

С 01.01.2019 произойдет окончательный переход на новую систему обращения с ТКО. С этого момента услуга по вывозу ТКО перейдет из статуса «жилищной» (должна быть исключена из состава платы за содержание и ремонт жилья) в статус «коммунальной» и будет взиматься с каждого образователя (собственника) ТКО — физического или юридического лица — исходя из единого тарифа и норматива накопления ТКО.

Размер платы за вывоз ТКО в месяц будет рассчитываться следующим образом: (количество проживающих х норматив х тариф)/12 месяцев.

Годовые нормативы накопления ТКО утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 31.10.2017 г. № 93 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тульской области».

Для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, норматив накопления составит 2,65 куб. м/год (553 (кг/год), в многоквартирных домах — 2,30 куб. м/год (414 кг/год) с одного проживающего.

По итогам проведения конкурсных процедур по отбору региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами министерством природных ресурсов и экологии Тульской области 28.04.2018 заключены соглашения с ООО «Хартия» и ООО «МСК-НТ» об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тульской области.

ООО «Хартия» будет обслуживать МО город Тула, Киреевский и Щекинский районы, ООО «МСК-НТ» все остальные районы и округа Тульской области.

Единый тариф на услугу регионального оператора включает расходы на обработку, обезвреживание, захоронение, транспортирование ТКО и собственные расходы.

Тарифы для региональных операторов установлены комитетом Тульской области по тарифам в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ, Основами ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами и Правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484.

Тарифы утверждены Постановлением комитета от 28 ноября 2018 года № 42/1. Документ можно найти по ссылке.

С 1 января 2019 года предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами составит:

Для сравнения, в Подмосковье тарифы для регоператоров установлены в зависимости от района от 616 до 793 руб за кубометр, а во Владимирской области — 580,94 руб./кубометр, в соседних с нашим регионом областях тарифы еще не утверждены. А в некоторых, например, в Рязанской, еще только идут конкурсные процедуры по выбору регионального оператора.

Итак, сколько же будем платить за мусор?

Для примера. Семья из 3-х человек, проживающая в Туле в многоквартирном доме, будет с 1 января 2019 года платить за вывоз мусора

(3×2,30×621,90)/12=357,95 руб.

До нового года туляки платят за вывоз мусора с квадратного метра своего жилья. И мусорная денежка входит в строку «содержание жилья» в платежке. То есть, если семья из 3-х человек живет в квартире 60 кв м, то плата за мусор составляет

60×2,5 (тариф на вывоз мусора, он может быть чуть больше или меньше у различных УК) = 150 руб.

Эти деньги с нового года должны быть выведены из строки «содержание жилья», то есть с 1 января 2019 года в платежках сумма должна быть чуть меньше.