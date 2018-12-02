В ДТП в Веневском районе пострадали два человека

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись легковые автомобили «Рено Логан» и «Лада Ларгус».

Авария произошла 2 декабря около 10.50 на 167-ом км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Веневском районе. Столкнулись два легковых автомобиля: «Рено Логан» и «Лада Ларгус».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По предварительным данным, в ДТП пострадали водители обеих машин.

Личный состав оперативной группы Веневского пожарно-спасательного гарнизона для извлечения пострадавшего применял гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут». Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.