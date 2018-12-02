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В ДТП в Веневском районе пострадали два человека
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП в Веневском районе пострадали два человека

На трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись легковые автомобили «Рено Логан» и «Лада Ларгус».

Авария произошла 2 декабря около 10.50 на 167-ом км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» в Веневском районе. Столкнулись два легковых автомобиля: «Рено Логан» и «Лада Ларгус».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. 

По предварительным данным, в ДТП пострадали водители обеих машин. 

Личный состав оперативной группы Веневского пожарно-спасательного гарнизона для извлечения пострадавшего применял гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Спрут». Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

сегодня, в 13:01 +3
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