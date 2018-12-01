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Тульский «Арсенал» встретился с болельщиками
Фото пресс-службы "Арсенала".

Тульский «Арсенал» встретился с болельщиками

Встреча состоялась в ТРЦ «Макси».

30 ноября болельщики встретились со старшим тренером «Арсенала» Игорем Семшовым, игроками команды Артуром Нигматуллиным, Зелимханом Бакаевым, Мохаммедом Кадири и Лукой Джорджевичем. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Поклонники команды поучаствовали в увлекательной викторине, победители получили призы от клуба: различную атрибутику и билеты на матч с «Зенитом», который состоится 3 декабря в 19.30 в Туле.

Болельщики также смогли сфотографироваться с арсенальцами и получить автографы.

Игорь Семшов:

- Каждая такая встреча — это, в первую очередь, положительные эмоции и единение. Мы все прекрасно понимаем, когда команда и болельщики единое целое, это залог хороших результатов. Очень приятно, что фанаты ценят нас и поддерживают, футболисты понимают, что играют за город и за этих людей, которые с нами и в горе, и в радости. При такой поддержке равнодушных на поле быть не может. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков прийти на стадион 3 декабря на игру с «Зенитом».

Артур Нигматуллин:

- Перед играми очень важно встречаться с болельщиками, отвечать на интересующие их вопросы, общаться, раздавать автографы. В эмоциональном плане это всегда помогает, ты видишь, что люди тебя поддерживают, болеют и переживают. Перед встречей с «Зенитом» мы получили большой заряд положительных эмоций, надеюсь, нам это поможет показать хорошую игру и добиться положительного результата.

Кстати, билеты на матч с питерским клубом уже в продаже.

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Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 1
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 2
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 3
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 4
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 5
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 6
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 7
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 8
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 9
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 10
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 11
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 12
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 13
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 14
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 15
Встреча "Арсенала" с болельщиками в ТРЦ "Макси", Фото: 16
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