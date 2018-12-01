В Туле на Казанской набережной выход на лед запрещен

Фото пресс-службы администрации Тулы.

1 декабря сотрудники «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» совместно с работниками городской администрации выявляли нарушителей безопасного нахождения на водоемах в зимний период. В частности, рейд прошел на Казанской набережной.

С детьми и взрослыми проводились профилактические беседы.





Специалисты предупреждают: ледовый покров на водоемах не набрал нужной толщины для безопасного нахождения на нем. Безопасная толщина льда для одиночного пребывания — 7−10 см, для массового нахождения — 25 см.



Обращайте также внимание на информационные таблички о запрете выхода на лед. За это нарушение гражданам грозит штраф на основании статьи 6 закона Тульской области № 388.