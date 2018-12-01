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В Туле на Казанской набережной выход на лед запрещен
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на Казанской набережной выход на лед запрещен

Нарушители могут получить штраф до 1000 рублей.

1 декабря сотрудники «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» совместно с работниками городской администрации выявляли нарушителей безопасного нахождения на водоемах в зимний период. В частности, рейд прошел на Казанской набережной.

С детьми и взрослыми проводились профилактические беседы.



Специалисты предупреждают: ледовый покров на водоемах не набрал нужной толщины для безопасного нахождения на нем. Безопасная толщина льда для одиночного пребывания — 7−10 см, для массового нахождения — 25 см.

Обращайте также внимание на информационные таблички о запрете выхода на лед. За это нарушение гражданам грозит штраф на основании статьи 6 закона Тульской области № 388.

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Рейд на Казанской набережной, Фото: 1
Рейд на Казанской набережной, Фото: 2
Рейд на Казанской набережной, Фото: 3
Рейд на Казанской набережной, Фото: 4
Рейд на Казанской набережной, Фото: 5
Рейд на Казанской набережной, Фото: 6
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:20 +6
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