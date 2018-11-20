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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Зенит»
Фото из архива Myslo.

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Зенит»

В одни руки можно приобрести не более четырех билетов.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в понедельник, 3 декабря, в 19.30. Билеты уже в продаже.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

  • 20 ноября — 23 ноября: с 15.00 до 19.00
  • 24 ноября — 2 декабря: с 13:00 до 19:00
  • 3 декабря: с 13.00 до 20.15

Обращаем ваше внимание, что в одни руки можно приобрести не более четырех билетов.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам (контактный телефон 8-953-423-29-60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Телефоны для справок: 8 (906) 623-20-63, 8 (4872) 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:07 +2
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