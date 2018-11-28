новости
новости
Регистрация
Экскурсионное такси: водители расскажут пассажирам о Туле
Фото Алексея Пирязева.

Экскурсионное такси: водители расскажут пассажирам о Туле

Туляки и гости города смогут получить несколько услуг: трансфер в нужную локацию и увлекательную экскурсию по пути следования.

В рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» в городе оружейников с 7 декабря будет запущено первое экскурсионное такси.

28 ноября в Туле началось обучение водителей туристического такси. Это совместный проект Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси и областного комитета по развитию туризма. При заказе туристического такси гости и жители города оружейников смогут получить сразу несколько услуг: трансфер в нужную локацию и увлекательную экскурсию по пути следования.

28 ноября в Туле стартовал первый этап проекта — экспресс-обучение водителей тульских таксопарков.

Вести курс будет доцент кафедры «Туризм и гостеприимство» Тульского государственного университета Всеволод Харитонов. Весь процесс обучения будет состоять из четырех теоретических занятий-лекций о туристической привлекательности региона и этике общения и практический курс с гидом по городу. Завершит обучение итоговое тестирование. Успешно прошедшие курс водители получат соответствующие сертификаты и специальные наклейки на автомобиль.

Для участия в проекте были отобраны 25 водителей тульских таксопарков, но по итогам обучения 20 из них будут допущены к работе на брендированных автомобилях туристического такси.

Исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов:

Олег Бекетов

– Наш регион взял курс на увеличение туристического потока. Первым человеком, которого как правило встречают гости города, — это таксист. Прошедшие обучение водители смогут преподносить туристам всю информацию о достопримечательностях, исторических объектах, интересных фактах из истории города и так далее.

Заказать такси можно будет по телефону 71-71-71.

Оплатить поездку будет можно через сайт, наличными или безналичным способом. При этом стоимость услуг туристического такси будет равна стоимости поездки в обычном такси.

Пилотный проект будет осуществляться с 7 декабря 2018 года по 7 января 2018 года. Но и после завершения проекта «Новогодняя столица России — 2019» мы продолжим предоставлять эту услугу для наших гостей.

Галерея
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 1
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 2
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 3
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 4
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 5
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 6
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 7
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 8
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 9
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 10
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 11
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 12
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 13
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 14
С 7 декабря в Туле появится эксурсионное такси, Фото: 15
показать все фотографии
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
В Тульском кремле откроется новогодняя гостиная Деда Мороза
Культура
В Тульском кремле откроется новогодняя гостиная Деда Мороза
сегодня, в 16:50, 7 597 1
В тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»
Жизнь Тулы и области
В тульских парках стартует проект «Зима по-тульски»
сегодня, в 15:10, 13 620 2
«Тульские пряники»: Все тульские бренды в одном магазине
Обзоры / Места
«Тульские пряники»: Все тульские бренды в одном магазине
сегодня, в 14:24, 4 859 2
Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей
Жизнь Тулы и области
Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей
сегодня, в 13:30, 49 912 3
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Экскурсионное таксиобучениебрендированные авто
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 Кубка России – 4:2
«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче 1/4 Кубка России – 4:2
29 ноября в Туле планово отключат светофоры
29 ноября в Туле планово отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.