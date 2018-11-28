Экскурсионное такси: водители расскажут пассажирам о Туле

Фото Алексея Пирязева.

Туляки и гости города смогут получить несколько услуг: трансфер в нужную локацию и увлекательную экскурсию по пути следования.

В рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» в городе оружейников с 7 декабря будет запущено первое экскурсионное такси.

28 ноября в Туле началось обучение водителей туристического такси. Это совместный проект Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси и областного комитета по развитию туризма. При заказе туристического такси гости и жители города оружейников смогут получить сразу несколько услуг: трансфер в нужную локацию и увлекательную экскурсию по пути следования.

28 ноября в Туле стартовал первый этап проекта — экспресс-обучение водителей тульских таксопарков.

Вести курс будет доцент кафедры «Туризм и гостеприимство» Тульского государственного университета Всеволод Харитонов. Весь процесс обучения будет состоять из четырех теоретических занятий-лекций о туристической привлекательности региона и этике общения и практический курс с гидом по городу. Завершит обучение итоговое тестирование. Успешно прошедшие курс водители получат соответствующие сертификаты и специальные наклейки на автомобиль.

Для участия в проекте были отобраны 25 водителей тульских таксопарков, но по итогам обучения 20 из них будут допущены к работе на брендированных автомобилях туристического такси.

Исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов:

Олег Бекетов – Наш регион взял курс на увеличение туристического потока. Первым человеком, которого как правило встречают гости города, — это таксист. Прошедшие обучение водители смогут преподносить туристам всю информацию о достопримечательностях, исторических объектах, интересных фактах из истории города и так далее .

Заказать такси можно будет по телефону 71-71-71.

Оплатить поездку будет можно через сайт, наличными или безналичным способом. При этом стоимость услуг туристического такси будет равна стоимости поездки в обычном такси.

Пилотный проект будет осуществляться с 7 декабря 2018 года по 7 января 2018 года. Но и после завершения проекта «Новогодняя столица России — 2019» мы продолжим предоставлять эту услугу для наших гостей.