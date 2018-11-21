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Тула готовится стать библиотечной столицей страны
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тула готовится стать библиотечной столицей страны

Это состоится в мае 2019 года.

20 ноября под руководством заместителя председателя правительства Тульской области Марины Левиной состоялось организационное совещание по подготовке и проведению в регионе Всероссийского библиотечного Конгресса - XXIV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации.

Конгресс пройдет в мае 2019 года. В эти дни Тула станет библиотечной столицей России.

Президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев сообщил, что участниками мероприятия станут более тысячи человек из различных регионов России, а также представители иностранных делегаций.

Основная тема конференции – формирование концепции развития библиотечного дела в России.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что на Всероссийский библиотечный Конгресс соберутся представители городских, школьных, научных, музейных, производственно-технических библиотек. Для них будут работать 45 тематических площадок, выставки издательской продукции, новых информационных технологий, тульских сувениров и сладостей, будет организована экскурсионная программа.

Гости из регионов познакомятся с работой областных и тульских городских библиотек, Новомосковской городской библиотеки, Дубенской поселковой библиотеки, а также библиотек в школах, музеях и на предприятиях.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 +4
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