18-й автобус, пробки на Зеленстрое и ремонт дорог: о чем туляки спрашивали Евгения Авилова

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Весь ноябрь глава администрации города Евгений Авилов и его команда проводят встречи с гражданами в округах Большой Тулы. С жителями Привокзального округа Евгений Авилов встретился в новой школе на Зеленстрое. По традиции перед началом мероприятия заинтересованные жители консультировались у сотрудников всех подразделений администрации города и представителей управляющих компаний.

Евгений Пятисоцков, начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу, отчитался о выполнении того, что просили сделать жители на прошлых встречах. Например, про обустройство тротуара напротив Центра образования №8 на ул. Первомайской, хоккейной коробки во дворе дома №27 по ул. Седова и площадки для выгула собак на Косой Горе.

Евгений Пятисоцков – Мы приступили к выполнению работ по обустройству ливневой канализации у памятника «Косогорцам, павшим в боях за Родину». Завершим работы в декабре. К 20 числам декабря отремонтируем дорогу по 19-му проезду в Мясново.

Самое большое достижение в округе — благоустройство сквера ТНИТИ, который теперь по предложению жителей называется Болдинский. Его привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» — в соответствии с проектом благоустройства уложено новое покрытие, установлена спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения, обустроены новые пешеходные дорожки и освещение. Здесь провели большую работу с зелеными насаждениями — вырубили аварийные деревья и посадили новые саженцы. Сквер в обновленном виде стал подарком горожанам ко Дню города.

Помимо сквера по программе «Формирование комфортной городской среды» в округе благоустроили 17 дворовых территорий многоквартирных жилых домов, еще столько же будут благоустроены в 2019 году. А по программе «Большой светлый город» установлено 275 уличных светильников. В округе в 2018 году отремонтировано 10 дорог и 11 тротуаров.

– По программе «Народный бюджет» в 2018 году выполнены работы на более чем 11 млн руб., причем вложенные жителями средства составили 1,92 млн руб., то есть 17%, — рассказал глава округа. – Основные работы, выполненные по «Народному бюджету», — ремонт подъездов, кровель, системы водоснабжения в МКД, замена оконных блоков в двух школах и благоустройство территории детсада. На 2019 год запланированы работы в Центре образования №9 — в школе и детском саду заменят оконные блоки.

По словам главы Привокзального округа, тут живут активные, неравнодушные люди. На территории района работают 13 территориальных общественных самоуправлений, причем 5 из них — в качестве юридического лица. В 2018 году ТОСы реализовали 5 грантов на общую сумму 1,669 млн рублей.

О том, что на встречу пришли действительно неравнодушные люди, стало понятно по вопросам.

– Я военный в отставке, живу на ул. Генерала Маргелова. Два года пытаюсь решить вопрос с муниципальным транспортом — из 18 муниципальных автобусов маршрута №18 к нам ходит максимум 6-8. Решите эту проблему!

Евгений Авилов проблему признал.

– Программа-минимум по решению проблемы — мы проводим конкурс в декабре по этому маршруту. В январе количество транспортных средств на маршруте увеличится. А программа-максимум — по-новому организовать работу общественного транспорта в Туле. В своем Послании губернатор поставил нам задачу — навести порядок в сфере перевозок. С 19 ноября на муниципальном транспорте мы определяем пассажиропотоки, чего не делали в городе много лет. Это не разовые замеры, будем проводить их до осени следующего года, чтобы определить, куда и когда едут жители. На основе анализа пассажиропотока разработаем новую транспортную схему Тулы. В городе будут только автобусы большой вместимости, маршрутки останутся в Ленинском районе и там, где большие автобусы проехать не смогут. Внедрим единый тариф на проезд в муниципальном транспорте, и льготники смогут реализовать свое право на скидку в любом виде транспорта. Мы взяли за основу организацию общественного транспорта в Москве и внедрим так называемый часовой билет, чтобы сократить расходы туляков на проезд в случае, если им приходится добираться с пересадками.

Нина Борисова предложила вернуть маршруту №18 первоначальную конечную остановку — на РТИ.

Евгений Авилов пояснил, что прежде чем принимать решения по изменению уже существующих маршрутов, нужно проанализировать транспортные потоки. Пока все маршруты идут через центр, и это неправильно. К концу 2019 года в городе будет работать новая транспортная схема.

Старший по дому № 124 по пр. Ленина поднял вопрос транспортной пробки на Зеленстрое в часы пик:

– Это самый животрепещущий вопрос для всех жителей Зеленстроя. Выехать из города и проехать к центру часто проблематично.

По словам Евгения Авилова, проект дублера проспекта Ленина готов. В 2019 году он будет реализован. На это потребуется из бюджета города 15 млн руб.

Нина Чибисова поинтересовалась, как город планирует побороть незаконную рекламу в городе, — все столбы и стены оклеены объявлениями, что, по ее мнению, совсем не украшает Тулу.

– Проблема действительно есть, — признал Евгений Авилов. — Для расклейки компании зачастую нанимают несовершеннолетних, а законных оснований наказать их нет. Мы регулярно очищаем опоры, стены, но объявлений от этого, увы, меньше не становится. Законодательство не на нашей стороне.

Что касается законной наружной рекламы, то, по словам Евгения Авилова, центр города от громоздких рекламных щитов уже освободили. Сейчас вся наружная реклама будет перемещаться на транспортные магистрали за город. Хотя, как признал глава администрации, наружная реклама — очень неплохой источник наполнения бюджета.

Житель Мясново Алексей, молодой папа, спросил о перспективе развития своего района:

– У нас в Мясново проживает 20 тысяч жителей, а из досуга доступен только спортзал в бывшем кинотеатре «Радуга». Когда ждать изменений?

По словам Евгения Авилова, в Мясново построены 4 новых детских сада, строится школа на 100 мест. А в здании бывшего кинотеатра после ремонта организуют большой коворкинг-центр для творческих занятий молодежи. На ул. Санаторной будет построен большой физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем.

В 2019 году планируется отремонтировать въездное Одоевское шоссе по программе «Безопасные качественные дороги».

Председатель совета дома №11 по Калужскому шоссе от имени жителей пожаловалась, что во время подготовки к отопительному сезону трубы отопления и горячего водоснабжения, ведущие от котельной к дому, не изолировали после замены. Как оказалось, эту жалобу разбирали и на оперативном совещании у губернатора.

– Сейчас закупают изоляционный материал для проведения работ. До 10 декабря трубы будут изолированы, — обещал губернатор.

Представитель ТОСа «Привокзальный железнодорожный» поблагодарил от имени родителей главу администрации за детскую площадку, поставленную у бывшей школы №58.

– А еще у меня три вопроса — о присутствии медработника в Центре образования №8, передаче городу детсада №71 и благоустройстве поймы реки Воронки на ул. Дм. Ульянова, где стоят сараи, — выдал все сразу активист.

По словам главы района, снос сараев идет по графику, за зиму все снесут. Что касается детсада, администрация города заинтересована в его передаче, чтобы отремонтировать и сделать больше мест для дошколят. Ориентировочно, садик передадут в начале 2019 года.

– Наличие медработника в школе — зона ответственности министерства образования. Но со стороны муниципалитета мы на кафедре педиатрии в мединституте ТулГУ проводим обучение сотрудников школ, чтобы у них были навыки оказания первой помощи, — пояснил Евгений Авилов.

Бывший военный и председатель совета одного из домов по ул. Г. Маргелова поблагодарил администрацию региона, города и благотворителей за благоустройство Платоновского парка. И предложил рассказать о его дальнейшем обустройстве жителям на специально посвященной этому встрече.

Старшая по дому №6 по ул. Маршала Жукова была озадачена благоустройством Партизанской деревни в Мясново:

– Это место стало очень популярным, а овраг не очищен. Пожалуйста, почистите его в следующем году и, по возможности, посадите там деревья.

Евгений Авилов предложил сделать это всем вместе.

Много вопросов было от жителей Косой Горы. По предложению Евгения Авилова, для них он организует дополнительную встречу.