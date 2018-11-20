Погорельцы с ул. Верхняя Студенка просят туляков о помощи

Фото героев публикации.

В редакцию Myslo за помощью обратилась семья Терновских. Вечером 16 ноября в их доме, расположенном на улице Верхняя Студенка, произошел серьезный пожар. Это происшествие оставило четырех человек без крыши над головой.

Рассказывает Алиса Терновская:

Алиса Терновская – Во время пожара дома были мама, папа и брат. Я находилась на работе. Как мне потом рассказали родные, они сначала увидели — с потолка что-то капает. Поднялись на чердак, оказалось, что загорелся электрощиток, произошло короткое замыкание. Они сначала пытались самостоятельно потушить. Всё было не так критично, пламени практически не было. Но потом пошел дым и всё заполыхало.



Вот так выглядит дом сейчас.

По словам Алисы, полностью сгорела одна часть дома, другая — закоптилась. Жить там можно, но придется делать серьезный ремонт.

Сейчас семья Терновских живет у родственников.

– Мы ни от какой помощи не отказываемся. Одежда на первое время у нас есть, дали знакомые. В основном нам нужна финансовая помощь, — говорит Алиса.