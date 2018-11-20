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Погорельцы с ул. Верхняя Студенка просят туляков о помощи
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Погорельцы с ул. Верхняя Студенка просят туляков о помощи

Семья Терновских лишилась всего имущества на пожаре.

В редакцию Myslo за помощью обратилась семья Терновских. Вечером 16 ноября в их доме, расположенном на улице Верхняя Студенка, произошел серьезный пожар. Это происшествие оставило четырех человек без крыши над головой.

Рассказывает Алиса Терновская:

Алиса Терновская

– Во время пожара дома были мама, папа и брат. Я находилась на работе. Как мне потом рассказали родные, они сначала увидели — с потолка что-то капает. Поднялись на чердак, оказалось, что загорелся электрощиток, произошло короткое замыкание. Они сначала пытались самостоятельно потушить. Всё было не так критично, пламени практически не было. Но потом пошел дым и всё заполыхало.


Вот так выглядит дом сейчас.

По словам Алисы, полностью сгорела одна часть дома, другая — закоптилась. Жить там можно, но придется делать серьезный ремонт.

Сейчас семья Терновских живет у родственников.

– Мы ни от какой помощи не отказываемся. Одежда на первое время у нас есть, дали знакомые. В основном нам нужна финансовая помощь, — говорит Алиса.

Номер банковской карты Сбербанка 5469 6600 1355 5333, Терновская А. А. Номер телефона семьи есть в редакции Myslo. Если готовы помочь, пишите автору в личные сообщения.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 +1
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