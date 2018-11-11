Тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор уйдет из клуба?
Он объявил о своем уходе в Инстаграм, но вскоре удалил пост.
Помощник главного тренера Олега Кононова – тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор сделал заявление в Instagram, сообщает газета «Известия».
«Большое спасибо ребятам, было очень приятно работать вместе! Удачи!» — написал Тудор.
В пресс-службе не комментируют эту информацию.
Напомним, в пятницу, 9 ноября, болельщики «Арсенала» сообщили о прощании самого Кононова с фанатами:
«Спасибо большое вам, от чистого сердца. Я всегда с вами», – сказал он.
При этом в пресс-службе «Арсенала» отмечают, что слухи они комментировать не будут. В это же время спортивные СМИ сообщают, что Олег Кононов уже практически подписал контракт со «Спартаком».
Сам Кононов после игры с «Анжи» оставил вопрос о переходе без комментариев, добавив: «Подождем немного».
22 октября «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры. В клубе отметили, что в прошлом сезоне команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты, а игра в текущем сезоне показала, что улучшений нет.
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