Тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор уйдет из клуба?

Он объявил о своем уходе в Инстаграм, но вскоре удалил пост.

Помощник главного тренера Олега Кононова – тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор сделал заявление в Instagram, сообщает газета « Известия ».

«Большое спасибо ребятам, было очень приятно работать вместе! Удачи!» — написал Тудор.

В пресс-службе не комментируют эту информацию.

Напомним, в пятницу, 9 ноября, болельщики «Арсенала» сообщили о прощании самого Кононова с фанатами:

«Спасибо большое вам, от чистого сердца. Я всегда с вами», – сказал он

При этом в пресс-службе «Арсенала» отмечают, что слухи они комментировать не будут. В это же время спортивные СМИ сообщают, что Олег Кононов уже практически подписал контракт со «Спартаком».

Сам Кононов после игры с «Анжи» оставил вопрос о переходе без комментариев, добавив: «Подождем немного».