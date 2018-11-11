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Географический диктант написали уже более 3000 туляков
фото пресс-службы правительства Тульской области.

Географический диктант написали уже более 3000 туляков

11 ноября в России и за рубежом стартовала ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». На сайте акция продлится до 15 ноября.

Масштабная акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвертый раз.
 
В Тульской области акция прошла на 35 площадках.
 
Одна из них – Тульское суворовское военное училище. Здесь в акции принял участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
 
 
Заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в этом году вопросы нынешнего диктанта менее сложные, отчасти рассчитанные на сообразительность и умение мыслить логически. 
 
 
«В этом году наш регион особенно масштабно участвует в акции. Общее число заранее зарегистрированных участников превысило 3100 человек», - отметила Алевтина Шевелева.
 
На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. В акции смогли принять участие все желающие.
 
Также можно проверить свои знания, не выходя из дома. Для этого надо зайти на сайт проекта dictant.rgo.ru. Здесь же можно ознакомиться с заданиями прошлых лет. Диктант начнется в 14:00. Регистрация на сайте не требуется.
 
Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте – в 14:00.
Написать диктант онлайн можно будет написать в течение пяти дней – до 14:00 15 ноября.

 

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Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 1
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 2
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 3
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 4
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 5
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 6
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 7
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 8
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 9
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 10
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 11
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 12
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 13
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 14
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 15
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 16
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 17
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 18
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 19
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 20
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 21
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 22
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 23
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 24
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 25
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 26
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 27
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 28
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 29
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 30
Географический диктант написали уже более 3000 туляков, Фото: 31
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:11 0
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