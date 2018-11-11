Географический диктант написали уже более 3000 туляков

фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 ноября в России и за рубежом стартовала ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». На сайте акция продлится до 15 ноября.

Масштабная акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвертый раз.

В Тульской области акция прошла на 35 площадках.

Одна из них – Тульское суворовское военное училище. Здесь в акции принял участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в этом году вопросы нынешнего диктанта менее сложные, отчасти рассчитанные на сообразительность и умение мыслить логически.

«В этом году наш регион особенно масштабно участвует в акции. Общее число заранее зарегистрированных участников превысило 3100 человек», - отметила Алевтина Шевелева.

На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. В акции смогли принять участие все желающие.