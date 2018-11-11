фото пресс-службы правительства Тульской области.
Географический диктант написали уже более 3000 туляков
11 ноября в России и за рубежом стартовала ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант». На сайте акция продлится до 15 ноября.
Масштабная акция, инициатором которой является президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвертый раз.
В Тульской области акция прошла на 35 площадках.
Одна из них – Тульское суворовское военное училище. Здесь в акции принял участие первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
Заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева отметила, что в этом году вопросы нынешнего диктанта менее сложные, отчасти рассчитанные на сообразительность и умение мыслить логически.
«В этом году наш регион особенно масштабно участвует в акции. Общее число заранее зарегистрированных участников превысило 3100 человек», - отметила Алевтина Шевелева.
На написание диктанта участникам было отведено 45 минут. В акции смогли принять участие все желающие.
Также можно проверить свои знания, не выходя из дома. Для этого надо зайти на сайт проекта dictant.rgo.ru. Здесь же можно ознакомиться с заданиями прошлых лет. Диктант начнется в 14:00. Регистрация на сайте не требуется.
Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени, а на сайте – в 14:00.
Написать диктант онлайн можно будет написать в течение пяти дней – до 14:00 15 ноября.
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