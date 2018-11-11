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Экс-вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов станет министром спорта Северной Осетии

Экс-вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов станет министром спорта Северной Осетии

35-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов завершит спортивную карьеру и станет министром спорта Северной Осетии. Об этом сообщает сегодня «Чемпионат».
 
Габулов – уроженец Северной Осетии. Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008 и дошёл до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.
 
Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский «Брюгге», в который он перешёл из тульского «Арсенала» в начале января этого года. По итогам чемпионата команда завоевала золотые медали первенства. 35-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.
 
Также Габулов защищал цвета «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкара» и «Анжи».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:42 0
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