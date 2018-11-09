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Тульские киберспортсмены поборются за выход в финал чемпионата MGA Uni Cup-2018

Тульские киберспортсмены поборются за выход в финал чемпионата MGA Uni Cup-2018

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В прошлые выходные в Туле состоялись первые игры стадии плей-офф чемпионата MGA Uni Cup-2018. Большинство матчей было сыграно со счетом 2:0.

В эти выходные, 10 и 11 ноября, любителей киберспорта ждут не менее интересные события. В субботу восемь команд сыграют между собой до двух побед.



В воскресенье в клубе Enclave Gamer Stadium состоится LAN-полуфинал. Участники будут бороться за выход в гранд-финал отборочных чемпионата на региональном этапе.

Все игры будут транслироваться и комментироваться, у микрофона Max Hoke (UCC). Трансляции можно посмотреть здесь:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:24 0
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