Тульские киберспортсмены поборются за выход в финал чемпионата MGA Uni Cup-2018
Общий призовой фонд турнира – 1 000 000 рублей!
В прошлые выходные в Туле состоялись первые игры стадии плей-офф чемпионата MGA Uni Cup-2018. Большинство матчей было сыграно со счетом 2:0.
В эти выходные, 10 и 11 ноября, любителей киберспорта ждут не менее интересные события. В субботу восемь команд сыграют между собой до двух побед.
В воскресенье в клубе Enclave Gamer Stadium состоится LAN-полуфинал. Участники будут бороться за выход в гранд-финал отборочных чемпионата на региональном этапе.
Все игры будут транслироваться и комментироваться, у микрофона Max Hoke (UCC). Трансляции можно посмотреть здесь:
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