В Туле открыта регистрация на отборочный этап студенческого чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive

С 27 октября по 17 ноября в Туле пройдет отборочный этап студенческого чемпионата MSI Gaming Arena 2018 University Cup по Counter-Strike: Global Offensive.

Основные требования к участникам: вы должны быть учащимся вуза или суза РФ. Команда может состоять из учащихся разных учебных заведений и необязательно проживать в области проведения регионального отборочного турнира. Главное, чтобы вы имели возможность приехать на LAN и финал, в случае прохождения онлайн-отбора.

Трансфер и проживание команд во время гранд-финала за счет компании MSI.

Желающие поучаствовать, торопитесь! Регистрация открыта с 10 по 26 октября и доступна на сайте teammsi.ru.

График игр в Туле:

27 и 28 октября — групповой этап в формате online,

3,4 и 10 ноября — стадия плей-офф online,

11 ноября — LAN полуфинал в клубе Enclave Gamer Stadium (пр. Ленина, 85к5),

17 ноября — LAN финал в ТРЦ «Макси».

Призовой фонд региональных отборочных:

1 место - 20,000 рублей, медали, аксессуары, трансфер в Москву.

Команды, занявшие 2,3 и 4 места, будут награждены приятными подарками и призами от MSI.



Призовой фонд гранд-финала:

1 место - 500 000 рублей,

2 место - 200 000 рублей,

3 место - 100 000 рублей.

Отборочные этапы пройдут в Туле, Курске, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве.

Гранд-финал и битва за 1000000 пройдет в Москве. Все подробности чемпионата ищите на сайте teammsi.ru.