В Туле открыта регистрация на отборочный этап студенческого чемпионата по Counter-Strike: Global Offensive
Призовой фонд гранд-финала – 500 тысяч рублей!
С 27 октября по 17 ноября в Туле пройдет отборочный этап студенческого чемпионата MSI Gaming Arena 2018 University Cup по Counter-Strike: Global Offensive.
Основные требования к участникам: вы должны быть учащимся вуза или
Трансфер и проживание команд во время гранд-финала за счет компании MSI.
Желающие поучаствовать, торопитесь! Регистрация открыта с 10 по 26 октября и доступна на сайте teammsi.ru.
График игр в Туле:
- 27 и 28 октября — групповой этап в формате online,
- 3,4 и 10 ноября — стадия плей-офф online,
- 11 ноября — LAN полуфинал в клубе Enclave Gamer Stadium (пр. Ленина, 85к5),
- 17 ноября — LAN финал в ТРЦ «Макси».
Призовой фонд региональных отборочных:
1 место - 20,000 рублей, медали, аксессуары, трансфер в Москву.
Команды, занявшие 2,3 и 4 места, будут награждены приятными подарками и призами от MSI.
Призовой фонд гранд-финала:
- 1 место - 500 000 рублей,
- 2 место - 200 000 рублей,
- 3 место - 100 000 рублей.
Отборочные этапы пройдут в Туле, Курске, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве.
Гранд-финал и битва за 1000000 пройдет в Москве. Все подробности чемпионата ищите на сайте teammsi.ru.