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Выходные в Тульской области будут дождливыми, снежными и холодными

Выходные в Тульской области будут дождливыми, снежными и холодными

Синоптики обещают переменную облачность и лёгкий юго-восточный ветер.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области ожидается переменная облачность и небольшие осадки – дождь со снегом. Ветер юго-восточный, слабый – до пяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -2 до +2 градусов. Днём – от нуля до плюс четырёх. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +4
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