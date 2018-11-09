Выходные в Тульской области будут дождливыми, снежными и холодными

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области ожидается переменная облачность и небольшие осадки – дождь со снегом. Ветер юго-восточный, слабый – до пяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -2 до +2 градусов. Днём – от нуля до плюс четырёх. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.