Сотрудники администрации Тулы нарушили антикоррупционное законодательство

Тульская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что муниципальные служащие допускают многочисленные нарушения при предоставлении справок о доходах, расходах и имуществе. В частности, отдельные сотрудники предоставили недостоверные и неполные сведений о недвижимом имуществе, находящемся в собственности, в пользовании, а также открытых лицевых счетов в коммерческих организациях.

В адрес главы администрации Тулы Евгения Авилова внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены, а девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.