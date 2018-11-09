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Сотрудники администрации Тулы нарушили антикоррупционное законодательство

Сотрудники администрации Тулы нарушили антикоррупционное законодательство

К такому выводу пришла городская прокуратура после завершения проверки.

Тульская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в администрации города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что муниципальные служащие допускают многочисленные нарушения при предоставлении справок о доходах, расходах и имуществе. В частности, отдельные сотрудники предоставили недостоверные и неполные сведений о недвижимом имуществе, находящемся в собственности, в пользовании, а также открытых лицевых счетов в коммерческих организациях.

В адрес главы администрации Тулы Евгения Авилова внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены, а девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 0
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