Туляк пытался украсть металлолом с движущегося локомотива

Мировым судьей Центрального судебного округа Тулы вынесен обвинительный приговор 26-летнему жителю областного центра, обвиняемого в покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что 4 октября, находясь возле железнодорожной линии в пос. Южный, молодой человек сбросил с движущегося локомотива полтонны металлолома на общую сумму 9396 рублей.

Правда, далеко унести свою добычу вор не смог – его задержали полицейские. Приговором мирового судьи злоумышленнику назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.