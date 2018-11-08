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Туляк пытался украсть металлолом с движущегося локомотива

Туляк пытался украсть металлолом с движущегося локомотива

Злоумышленника оперативно задержали полицейские.

Мировым судьей Центрального судебного округа Тулы вынесен обвинительный приговор 26-летнему жителю областного центра, обвиняемого в покушении на кражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что 4 октября, находясь возле железнодорожной линии в пос. Южный, молодой человек сбросил с движущегося локомотива полтонны металлолома на общую сумму 9396 рублей.

Правда, далеко унести свою добычу вор не смог – его задержали полицейские. Приговором мирового судьи злоумышленнику назначено наказание в виде  180 часов обязательных работ.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 +3
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