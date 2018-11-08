Баскетбольный «Арсенал» возглавил турнирную таблицу Суперлиги-2

Фото из архива Myslo.

В активе оружейников пять побед в пяти матчах.

7 ноября баскетбольный «Арсенал» обыграл на выезде ставропольское «Динамо». Матч завершился со счетом 76:65 в пользу тульской команды.

Сразу четыре баскетболиста в составе оружейников набрали более 10 очков. Самым результативным оказался Александр Голяхов (16 очков). Владимир Радивоевич и Артем Попов набрали по 12 очков, 10 очков на счету Ильи Синкевича.

БК «Арсенал» добыл пять побед в пяти матчах, это позволило нашим баскетболистам занять первую строчку в турнирной таблице.

Сегодня, 8 ноября, в 18.00 состоится ответная встреча команд.