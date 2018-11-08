Власти Щёкино прокомментировали невывоз мусора в городе

Пользователь Myslo patriot1386 опубликовал в «Народном журналисте» блог о невывозе мусора в Щёкино. По словам мужчины, такое в городе происходит систематически.

– Полные контейнеры, горы мусора рядом и сплошные отписки администрации города. Нет, машины приезжают. Вчера вот трактор даже с КамАЗом был, но… Всё как было, так и осталось. Уже не знаем куда жаловаться. Ладно бы это было в одном районе, но так весь город. Задыхаемся! Крысы уже пешком ходят! В прошлый раз после публикации «Слободы» практически всё убрали. Жаль, ненадолго, — пишет пользователь.

По словам читателя, мусор, в частности, на данный момент скопился на улицах Заводской, 1, 14, Мира, Молодежной, Юбилейной, Емельянова.

Myslo запросил комментарий у пресс-службы администрации МО Щёкинский район. Приводим ответ властей:

— Администрацией МО Щёкинский район регулярно, не реже двух раз в неделю, проводится мониторинг состояния всех 93-х контейнерных площадок, расположенных на территории города Щёкино. По результатам мониторинга управляющим компаниям направляются требования об очистке контейнерных площадок, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По графику очистки контейнерных площадок очистка контейнеров проводится раз в сутки, очистка отсеков для крупногабаритного мусора — не реже раза в неделю.

За последний месяц нарушения содержания контейнерных площадок выявлялись 55 раз.

Управляющим компаниям направлялись требования по их очистке. В установленные сроки проверялось исполнение требований. В случае невыполнения в срок требования по очистке составлялся протокол об административном правонарушении. За последнее время составлено 11 протоколов об административных правонарушениях и направлено 4 уведомления для составления протоколов.

По информации мусоровывозящей компании, контейнерная площадка, расположенная на ул. Заводской в районе дома №9, 8 ноября будет полностью очищена от бытового и крупногабаритного мусора. Проведение проверки планируется на 16.00.

Вывоз мусора по указанным площадкам будет произведен до конца текущей недели в соответствии с графиком.

Отметим, что подобная ситуация в Щёкино была в августе 2018 года. Тогда жители массово жаловались на невывоз мусора по всему городу.

По словам городской администрации, причиной этого стал сбой техники в мусоровывозящей компании, обслуживающей территорию Щёкино.