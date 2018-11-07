Матч «Арсенал» – «Анжи» рассудит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга

Встреча состоится на домашнем стадионе туляков в пятницу, 9 ноября, в 19.00.

Матч 14 тура чемпионата России между «Арсеналом» и махачкалинским «Анжи» будет судить петербуржец Василий Казарцев. 38-летний арбитр региональной категории еще не работал на матчах оружейников в премьер-лиге.

В ФНЛ Казарцев судил матчи «Торпедо-Москва» – «Арсенал» (2:0) в сезоне-2013/14 и «Арсенал» – «Сибирь» (3:1) в сезоне-2015/16. Ассистировать Василию Казарцеву будут Андрей Глот из Ярославля и Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга.

Резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Инспектор – Сергей Анохин из Москвы. Напомним, матч «Арсенал» – «Анжи» состоится в пятницу, 9 ноября, на Центральном стадионе Тулы. Начало – в 19.00.