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Где в Туле не будет воды 8 ноября

Где в Туле не будет воды 8 ноября

«Тулагорводоканал» сообщает о плановых отключениях.

В четверг, 8 ноября, с 9.30 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:

  • ул. М. Мазая, д. 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 22,
  • ул. Чаплыгина, д. 1, 3, 5, 4, 6,
  • ул. Аносова, д. 3, 5, 7, 9, 2, 4,
  • ул. Бардина, д. 11, 1, 3, 5, 7,
  • ул. Приупская, д. 22-б, 23, 24, 25, 27, 28,
  •  ул. Металлургов, д. 1, 2,
  • ул. Ватутина,
  • пер. Репина,
  • ул. Ивана Франко,
  • ул. Москвина, ул. Айвазовского,
  • ул. Полежаева,
  • ул. Павлика Морозова (частный сектор),
  • д. Барсуки,
  • Черниковский переулок, д. 1-8,
  • ул. Благовещенская, д. 6-8,
  • ул. Металлистов, д. 3,
  • ул. Советская, д. 5, 7.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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