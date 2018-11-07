Где в Туле не будет воды 8 ноября
«Тулагорводоканал» сообщает о плановых отключениях.
В четверг, 8 ноября, с 9.30 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:
- ул. М. Мазая, д. 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 22,
- ул. Чаплыгина, д. 1, 3, 5, 4, 6,
- ул. Аносова, д. 3, 5, 7, 9, 2, 4,
- ул. Бардина, д. 11, 1, 3, 5, 7,
- ул. Приупская, д. 22-б, 23, 24, 25, 27, 28,
- ул. Металлургов, д. 1, 2,
- ул. Ватутина,
- пер. Репина,
- ул. Ивана Франко,
- ул. Москвина, ул. Айвазовского,
- ул. Полежаева,
- ул. Павлика Морозова (частный сектор),
- д. Барсуки,
- Черниковский переулок, д. 1-8,
- ул. Благовещенская, д. 6-8,
- ул. Металлистов, д. 3,
- ул. Советская, д. 5, 7.
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