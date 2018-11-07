Где в Туле не будет воды 8 ноября

В четверг, 8 ноября, с 9.30 до окончания работ будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. М. Мазая, д. 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 22,

ул. Чаплыгина, д. 1, 3, 5, 4, 6,

ул. Аносова, д. 3, 5, 7, 9, 2, 4,

ул. Бардина, д. 11, 1, 3, 5, 7,

ул. Приупская, д. 22-б, 23, 24, 25, 27, 28,

ул. Металлургов, д. 1, 2,

ул. Ватутина,

пер. Репина,

ул. Ивана Франко,

ул. Москвина, ул. Айвазовского,

ул. Полежаева,

ул. Павлика Морозова (частный сектор),

д. Барсуки,

Черниковский переулок, д. 1-8,

ул. Благовещенская, д. 6-8,

ул. Металлистов, д. 3,

ул. Советская, д. 5, 7.